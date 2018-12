Tsunami se valí na Prahu. Česko přivítá ligu šampionů

Přijde posun, které vystřelí MMA v Česku do vyšších pater zájmu? Před návštěvou UFC, nejsledovanější světovou ligou, panuje optimismus mezi zápasníky, trenéry i organizátory bojových galavečerů. Ti si slibují od věhlasného cirkusu reklamu, která podpoří české snažení. V únoru se americké tsunami přivalí do Prahy. Česko přivítá ligu šampionů, jakou zanechá stopu?

"UFC v Praze je bez diskuze největší událost co se bojových sportů týče u nás. Bude to svátek MMA, jsem hodně zvědavý. Zájem o tento sport se může o level zvednout a může přivést nové diváky do ochozů, a hlavně nové zájemce, potenciální zápasníky do tělocvičen," je optimistou Daniel Barták, trenér Penta Gymu Praha. Jeho slova doplňuje druhý Čech, který v této lize působil.

„Pro českou scénu je to rozhodně dobře, jde o další krok k tomu udělat z MMA u nás mainstreamový sport. Předpokládám, že to přinese další zájem médií, což je vždycky fajn," říká Viktor Pešta.

Zahraniční MMA ligy sledovali fanoušci v televizi, na počítači, ti skalní občas vyjeli za hranice. Teď UFC dorazí do Prahy, šanci zakoupit si lístek do O2 areny na 23. února 2019 dostanou tisíce lidí. „Teď bude mít možnost vidět na vlastní oči UFC více českých fanoušků, aniž by museli utrácet za letenky a hotely," kvituje rozhodnutí přivézt tuto organizaci do Prahy Michal Hamršmíd, bývalý zápasník a organizátor galavečerů GCF.

Lucie Pudilová bude zápasit v Praze. Facebook: Lucie Pudilová

„UFC Fight Night je největší událostí českých bojových sportů v historii. Pevně věřím, že bude přizpůsobena také českým fanouškům, a to nejen, co se týče výběru zápasníků, ale i dostupností vstupenek," věří Petr Kareš z organizace XFN.

Vstupenky půjdou do prodeje v pátek 7. prosince v 10 hodin přes Ticketportal a jejich ceny začnou na 990 korunách. Pokud plánujete nakoupit více vstupenek, tak podle webových stránek je stanoven limit, a to šest až osm lístků na osobu. Záleží na tom, jestli budete vstupenky kupovat veřejně, případně přes Fight Club Presale.

„Fanoušci by s nákupem vstupenky určitě neměli váhat. Myslím, že se tento event prodá do 48 hodin," odhaduje Kareš.

Ještě dřívější prázdnou kasu tipuje Ondřej Novotný z Oktagon MMA. „Myslím, že do druhého dne je vyprodáno, půjde o jeden den. Bez ohledu na to, kolik se na akci objeví českých zápasníků, tak by se české MMA mohlo více dostat na západní mapu světa. Na východní už jsme. Teď by mohli být vnímáni více naši lidé, generálně by se mohli dostat k lepším zápasům," odhaduje.

UFC přijíždí do Prahy. Facebook: UFC

Dlouhé roky byl bojovníkem, nyní je trenérem, má svůj gym a chce, aby české MMA rostlo. Pokud bude o něj větší zájem, může na tom vydělat i on.

„Je dobře, že tu bude UFC, všichni fanoušci na to čekali. Samozřejmě včetně mě. Jsem za to moc rád. Posune to MMA v Čechách zase o kus dál! Je to určitě jedna z největších sportovních událostí v Česku," nepochybuje Pepa Král.

Z pohledu zápasníka hodnotí ohlášenou akci Miroslav Brož, ten ve své kariéře ještě neprohrál. Po sedmi zápasech odcházel vždy jako vítěz. Před pár dny se upsal organizaci Oktagon MMA. Budoucnost vidí růžově a UFC má na tom svůj podíl.

„MMA se u nás obrovsky rozrůstá. UFC je fenomén a je super, že bude v Praze. Tahle návštěva našemu sportu pomůže fakt hodně! Máme skvělé fanoušky, kteří si to zaslouží, chodí, galavečery jsou plné, třeba poslední Oktagon v O2 aréně byl top," říká Brož.

Co předvede UFC v O2 areně? Potvrdí se Karešova slova?

"MMA se stal nejrychleji rostoucím sportem v roce 2017 a máme důvody předpokládat, že tomu tak bude i v následujících letech. Vlna zájmu o MMA se do Česka přelila z USA, Číny, Ruska nebo středního východu. MMA je v USA například již populárnější než lední hokej nebo basketbal."