Bude boj! Pudilová zná soupeřku pro Prahu. Potká se s nebezpečnou Američankou

Jméno odtajněno, může se tipovat, jak to dopadne. Lucie Pudilová se 23. února na premiérovém galavečeru UFC v Praze potká v kleci s Liz Carmoucheovou. „Strašně se těším, před domácím publikem to bude něco extra, nepředstavovala jsem si, že by se tohle mohlo stát," přiznala čtyřiadvacetiletá zápasnice z Příbrami.