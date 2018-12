Hlavní zápas UFC v Praze už zná obsazení. Bitvu svedou borci z TOP10 polotěžké váhy

Každým dnem se čeká, které persony organizace UFC oznámí pro svoji premiéru v Praze na 23. února. Do pátku byla známa čtyři jména, mezi nimi byla také Lucie Pudilová. Dnes už fanoušci ví, kdo půjde do klece jako poslední, kdo obstará hlavní bitvu. A je to tu. O2 arena se může těšit na pět kol mezi světovou čtyřkou v polotěžké váze Janem Blachowiczem a sedmým zápasníkem žebříčku Thiagem Santosem.

Součástí galavečeru v Praze bude také souboj v těžké váze mezi Stefanem "Skyscraperem" Struvem a Marcusem Rogeriem de Limou.

Třicetiletý Holanďan má na svém kontě 28 výher a 11 porážek. Měří 213 centimetrů a váží 120 kilo. Proti němu se postaví Brazilec se skóre 16 vítězství a 5 porážek. Proti sokovi bude výškově v nevýhodě - 185 centimetrů a 115 kilo.

Souboj těžkých vah v Praze. Struve vs. Rogerio de Lima.

Hlavní bitva bude patřit ale jiným. Polsko proti Brazílii. Bijec z Varšavy Jan Blachowicz má za sebou mimořádnou sérii čtyř vítězství v řadě, naposledy při zářijové premiéře UFC v Moskvě porazil Nikitu Krylova ve druhém kole. Tři z jeho čtyř posledních utkání mu vynesla bonus za Fight of the Night, tudíž nelze pochybovat o tom, že Bachowicz předvede opět výživný výkon.

https://www.facebook.com/ThiagoMarretaSantos/videos/292626138189225/

V oktagonu nastoupí Blachowicz proti jedné z největších nadějí v polotěžké váze Thiagovi Santosovi z Ria de Janeiro. Od momentu, kdy začátkem letošního roku přestoupil Santos ze střední váhy, předvedl mimořádnou sílu a zastavil jak Eryka Anderse, tak Jimiho Manuwu, přičemž za oba zápasy získal UFC bonus.

Hlavní zápas UFC v Praze Jan Blachowicz - Polsko Věk 35 let Výhry 23 Porážky 7 Výška 188 cm Váha 93 kg Thiago Santos - Brazílie Věk 34 let Výhry 20 Porážky 6 Výška 188 cm Váha 83,9 kg

Oba zápasníci předvedou 23. února show, která vítěze přiblíží k zápasu o titul v organizaci UFC. V O2 areně se představí také Rus Magomed Ankalaev a Srb Darko Stošič.

Hlavní zápas pro UFC v Praze. O2 arena se může těšit na souboj v polotěžké váze mezi Janem Blachowiczem a Thiagem Santosem.

Premiérová akce UFC v České republice vyvolala vlnu nadšení a vstupenky byly vyprodány za několik dnů. Do haly přijde okolo 16 tisíc fanoušků. A to také díky souboji české zápasnice. Lucie Pudilová se potká v kleci s Liz Carmoucheovou. „Strašně se těším, před domácím publikem to bude něco extra, nepředstavovala jsem si, že by se tohle mohlo stát," přiznala čtyřiadvacetiletá zápasnice z Příbrami.

https://www.facebook.com/janblachowicz/videos/2119560258085716/

Na konci listopadu padlo oficiální ano, UFC bude v Praze. „Během pokračující expanze UFC po Evropě jsme Českou republiku dlouho sledovali. Jsme nesmírně rádi, že našim nadšeným českým fanouškům konečně přivezeme první akci. Těšíme se, že v této zemi posílíme značku UFC a pomůžeme k dalšímu růstu MMA. Bude to skvělý večer," je přesvědčený Senior viceprezident UFC David Shaw.

Kdo dále bude bojovat v Praze? A dojde na Čechy, Slováky?