Shodil patnáct kilo a teď se Chirurg vrací do akce

Aby měl doma více klidu, podstoupil lékařská vyšetření. K tomu sundal patnáct přebytečných kil, překousnout musel také více ostřejších tréninků a více disciplíny na talíři. Vše se podařilo a návrat do ringu Lukáše Konečného je připravený. Nejlepší český boxer minulých let se vrací po téměř pěti letech, aby ve vyprodané O2 areně porazil slovenského bijce Matúše Babiaka.

Lukáš Konečný (vlevo) se vrací po téměř pět letech do ringu, aby ve vyprodané O2 areně seknul slovenského bijce Matuše Babiaka. Bude tomu tak?

Konečného návrat do ringu je součástí galavečeru XFN, kam má dorazit na sedmnáct tisíc fanoušků. Mix jedenácti zápasů MMA a boxu. Marpo, Rytmus, Karlos Vémola, Petr Ondruš, Patrik Kincl, Sandra Mašková. Tohle je část bojovníků, kteří budou reprezentovat bojová umění. Do předposledního souboje nastoupí Konečný se slovenským soupeřem.

Brněnský rodák z Ústí nad Labem, kde bydlí, vypraví dokonce do Prahy autobus se svými fanoušky. „Kámoš dostal takový nápad, aby mohl s ostatními pít. Pojede asi čtyřicet lidí. Je příjemný se vracet a tohle vidět. Otázka je, jak dopadne samotný zápas. Samozřejmě, že chci vyhrát. Nejideálnější by byla výhra v prvním kole," smál se dobře naladěný čtyřicetiletý Konečný.

Boxery čeká zápas na osm kol. I když Konečný roky neměl ostrý duel, nemá obavy. „Fyzičku mám na dvacet kol, otázka je, jak to bude s rychlostí,“ přemýšlel táta tří dcer, který si během kariéry vysloužil přezdívku Chirurg. A právě s údery na žebra soupeře počítá i ve čtvrtek. Za roky mezi šestnácti provazy jich pár zlomil, případně řádně narazil.

Oznámení comebacku Lukáše Konečného

Soupeřův plán Konečný neřeší. „Každý má nějaký plán, než dostane bombu do ksichtu. Věřím, že jsem to ještě nezapomněl," přitvrdil v rozhovorech během veřejného vážení bývalý mistr světa.

I když patřil k absolutní evropské špičce, 50 zápasů vyhrál a jen 5 prohrál, musel pro klid manželky a mámy podstoupit před dnešní bitvou lékařská vyšetření, protože má problémy s očima. Současný stav? „Jde to, nemám problémy," vypálil nejprve. "Tedy mám problémy, ale jen když jsem unavený. Papíry jsem si oběhal, jsem v cajku," dodal.

Konečného úspěchy Své první profesionální utkání vyhrál po 17 sekundách. V roce 2010 vybojoval titul evropského šampióna organizace EBU v lehké střední váze, který v prosinci 2010 obhájil. V letech 2006 a 2011 vybojoval dvakrát titul interkontinentálního mistra organizace WBO. V roce 2006 se stal také interkontinentálním mistrem IBF. V roce 2008 prohrál zápas o titul mistra světa WBO v lehké střední váze proti neporaženému Ukrajinci Sergejovi Dzinzirukovi. O čtyři roky později porazil Francouze Salima Larbiho a stal se prozatímním světovým šampiónem.

Jedlík, který rád hřeší, do toho si dá také pivko, i tohle ke Konečnému patří. Umí si užívat života. Teď musel v posledních týdnech kvůli zápasu také více krotit svůj apetit. „Šlo to dobře, neřeknu, že bych se netrápil, ale skoro patnáct kilo jsem dal dolů, šel jsem z devadesáti," přiznal boxer, který nakonec navážil 76 kilogramů.

Naposledy byl v ringu 19. dubna 2014, kdy absolvoval pětapadesátý profesionální zápas. V Americe prohrál s Peterem Quillinem. Nyní je tu velký návrat. „Už jsem s tím nepočítal, teď mi to dochází. Ale to bude v pohodě, já si pobrečím i doma u filmu," byl dojatý Konečný, který se neubránil slzám už při oznámení svého návratu. To byl začátek září. Za pár hodin se dočká comebacku a za zády bude mít vyprodanou O2 arenu.

Pokud má jít o opožděnou rozlučku s kariérou před českými fanoušky, lepší podmínky si nemohl Chirurg přát. A že dojde opět na slzy, to si buďte jisti. Stačí, aby se po zápase v ringu objevily jeho tři dcery a vrhly se mu kolem krku. Navenek drsňák, který je uvnitř cíťou.

Lukáš Konečný vs. Salim Larbi, boj o světový pás v Brně v roce 2012.

Přímý přenos XFN 15 - Marpo vs Rytmus začíná na O2 TV Sport v 18:50. Součástí vysílání bude i studio moderátora Davida Sobiška, role experta se ujme šéftrenér pražského Penta Gymu Daniel Barták. Přenosem bude diváky provázet komentátor Michal Petrgál a také český MMA bojovník Viktor Pešta, který prošel nejprestižnější organizací světa UFC.