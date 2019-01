Dříve pil a pral se. Teď jedu podle bible, víra mě zklidnila, je spokojený neporažený Inkvizitor

Neporažený, skóre osm výher a žádná porážka. Vizitka zápasníka MMA, který několik let předtím poznával také hokejovou reprezentační kabinu. Miroslav Brož, milovník bojových sportů, který o svém sportovním životě promluvil pro pořad Oktagon Majk. Člověk, který o sobě tvrdí, že nemá talent, on je dříčem.

V deseti začal s hokejem, bylo právě po Naganu. Euforie, která nalákala hodně nadšenců. Brožovi se blížil jedenáctý rok, na začátek velké kariéry pozdní věk. Tohle ale nemusí vždy platit.

„Strašně jsem chtěl, v šest ráno jsem seděl na zimáku na Štvanici. Za rok jsem šel do Slavie, za další tři roky jsem byl v nároďáku,“ zavzpomínal Brož na hokejová léta.

V reprezentaci si prošel věkovými kategoriemi od 15 let do 18 let. „Zažil jsem i Světový pohár s Michalem Neuvirthem, který dnes chytá NHL za Philadelphii.“

V MMA stihl 20 amatérských zápasů, 18 jich vyhrál. Mezi profesionály má 8 vítězství. První profi fight si připsal v březnu 2016. Duel číslo devět ho čeká 16. března v Ostravě, kde se představí na galavečeru Oktagon MMA. Před pár týdny se upsal právě této organizaci.

„Měl jsem nabídku od Oktagonu i XFN. Pokud bych šel za penězi, šel bych asi za XFN, ale jsem rád, že mi Oktagon MMA dal šanci. Mám velmi dobré podmínky, jednání bylo v pohodě. Jde o lidštější organizaci, je to o přístupu. Já jsem srdcař, tak to mám rád,“ přiznal o své nové domovské stáji bývalý hokejista, který skončil v brance kvůli zranění.

Žádný draft, našel si MMA. Ale už v hokejových letech pokukoval po bojových sportech. „Vždycky mě fascinovaly a Růža (trenér Vladimír Růžička) věděl, že jsem magor, furt jsem do někoho píchal. Jednou jsme měli aféru, že jsme se strašně porvali, to jsem chytnul amok, naštěstí mě chytli dřív, než jsem stihl dojet za druhým gólmanem,“ rozpovídal se Brož s úsměvem na tváři v pořadu Oktagon Majk.

Miroslav Brož (vlevo) při souboji s Litevcem. Edgaras Banikonis nakonec prohrál.

czechfighters.cz

Začal tedy trénovat malé gólmany a také se zdokonalovat v bojových sportech. Pustil se do vstřebávání boxu, thajského boxu a zápasu. „Začal jsem se prát a strašně mě to bavilo. Nemám žádný talent, ani v hokeji jsem ho neměl. U mě je všechno vydřený – vůle, srdce, píle,“ ohodnotil své přednosti bojovník, který nezrušil ani zápas, když měl utržený biceps a přetržený boční vaz v koleni.

Neudělal krok do schodů, musel chodit pozpátku, pokud chtěl vyjít schody. Přesto věřil v zápas, který byl už za čtrnáct dnů. „Jsem jako ještěrka, dávám se dohromady za pochodu,“ usmál se Brož, který se do klece postaví 16. března v Ostravě, kde ho čeká Milan Ďatelinka.

Proti Slovákovi se postaví muž s přezdívkou Inkvizitor. „Jsem protestant, tuhle přezdívku jsem si nedal. Když jsme šli na první zápas, Zdeněk Švamberk řekl, že nechápe, jak někdo věřící může být tak zlej. Ale tak to není. V zápase přepnu, jinak jsem v pohodě. Dřív jsem pil, pral jsem se hodně, ale teď jedu podle bible, víra mě zklidnila. Díky bohu,“ má jasno Brož, který chodí také do sboru a čte si v bibli.

Kvůli své víře má také speciální podmínku ve smlouvě. Nezápasí v sobotu před západem slunce.