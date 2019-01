Strašidelný konec zápasu. Zápasník zíral, jak se mu zlomila noha do pravého úhlu

Duel proběhl v Louisianě. Poté, co King kopl soupeře a snažil se dostat zpět do postoje, noha se mu podlomila a on skončil na zádech. V ten moment zůstali fanoušci v šoku, noha byla ohnuta téměř do pravého úhlu.

Zápas byl okamžitě v prvním kole ukončen, Američan samozřejmě nemohl pokračovat. Nyní by už měl být v pořádku. King je po operaci a podle lékařů se mu daří dobře. Kdy se vrátí tento bojovník zpět do klece, je ve hvězdách. Může být fyzicky v pořádku, otázkou je, co jeho hlava.

Podobnou situací si prošel také Anderson Silva v roce 2013, ten se vrátil po 13 měsících.