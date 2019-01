Neuvěříte! Tohle je zápasnice MMA. Žena, kterou sport vytáhl z náruče gangů

Američanka patří mezi ty zápasnice, které se dostaly až do nejvyšší ligy, a tou je UFC. Zde sice v roce 2017 dva zápasy prohrála, následně ale přešla pod organizaci Invicta FC a má v současnosti tři výhry v řadě.

Ve své MMA kariéře má za sebou 12 duelů, 9krát vyhrála. Kariéru přitom v roce 2012 odstartovala porážkou. Následovalo šest vítězství, poté již dva zmíněné nezdary v UFC. Nyní jede na vítězné vlně. A podle posledního postu na jejím Facebooku se jí nedaří špatně.

https://www.facebook.com/pearl.gonzalez.115/videos/362435034571984/

Trénink a volno, dva rozdílné světy, které tvoří její dvaatřicetiletý život na Zemi. A nešlo vždy o veselý pohled.

Gonzalezová se narodila v Chicagu ve státě Illinois. Její životní příběh má i své stinné stránky. Problémy s drogami a alkoholem v rodině, složitá výchova v dětství, dokonce vězení.

„Vyrůstala jsem v Chicagu a bylo to docela těžké. Mohli nás i zastřelit. Zažili jsme bitky gangů, bylo jich spousta. Moji přátelé umírali, zastřelili je nebo jinak zabili," přiblížila Gonzalezová v minulém roce pro server mmajunkie.com.

https://www.facebook.com/pearl.gonzalez.115/posts/1156940651123578

„Rodinu sužovala drogová závislost. K tomu hodně alkoholu a večírků. V takovém prostředí jsem vyrůstala," vrátila se myšlenkami do dětských let.

Pokud by se nechytla bojových umění, cvičení, kdo ví, jak by dopadla, kde by skončila, jestli by vůbec žila. V tělocvičně se naučila disciplíně, brzy poznala, že jde o skvělý způsob, jak ze sebe dostat naštvanost, kterou do té doby roky v sobě nosila. Sport jí pootevřel dveře do jiného světa.

https://www.facebook.com/pearl.gonzalez.115/posts/1152766124874364

„Chtěla jsem být nejlepší na světě, proto jsem se stala bojovnicí. Vzpomínám, že jsem třeba zůstala do deseti večer v gymu a před zrcadlem stínovala. Viděla jsem se jako mistryně světa. Tak jsem na sebe koukala."

Postupně se probojovala až do UFC. Zde sice dvakrát prohrála, ale přestup se jí vydařil a teď žije život, který je diametrálně rozdílný od toho, jaký poznala v dětství.