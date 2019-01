Stateční v kleci, silní v srdci. Bojovníci a fanoušci MMA pomohou dětem

Mají srdce, city, i když to někdy možná nevypadá. Zápasníci MMA si v kleci nic nedarují, jsou soupeři. Fanoušci chtějí vidět vyhrát svého favorita, touží zhlédnout boj za pletivem, kde občas dojde i na chvíle, kdy tuhne krev v žilách. Přesto má většina bojovníků a příznivců srdce na správném místě. Důkazem je projekt „MMA pomáhá," který se snaží získat finance pro děti, které potřebují více péče. Za pár dnů se tak stane na galavečeru GCF 47 v Nymburku. A to už potřetí, tentokrát 27. ledna.

Policista dostal nápad a oslovil kamaráda, tak vše ve zkratce vzniklo. Lidé posílají peníze na transparentní účet, kde se dá vše zkontrolovat. V okolí Nymburka je navíc rozmístěno šestnáct kasiček Konta Bariéry. Vše vyvrcholí přímo na galavečeru GCF.

„Vybírá se na vybrané rodiny s dětmi, které potřebují peníze. Pro tento rok máme vybrané dvě. Jedna je z Mílovic s chlapečkem Vojtíškem a druhá je z Běrunic s holčičkou Baruškou," říká jeden ze zakladatelů Lukáš Blažek.

Pohled Michala Hamršmída na "MMA pomáhá" "Za projektem "MMA pomáhá" stojí Lukáš Blažek a Jarmil Michal. Jsem moc rád, že součástí tohoto projektu je už potřetí nymburské GCF. Je krásné, když jsme schopni pomoct lidem, kteří to potřebují. GCF těchto akcí udělalo již více, ale našim cílem není o tom mluvit, snažíme se pomoct."

V roce 2017 se vybralo více než 144 tisíc korun, loňský rok přes 217 tisíc. Kolik peněz se podaří vybrat na letošním turnaji? „Pomoct může úplně každý, kdo dělá nějakou akci, jenže je to práce navíc, ale my to chceme dělat," dodává s úsměvem Blažek.

Libor Šusta vs. Michal Vostrý, hlavní zápas GCF 47. Celkem je na kartě připraveno deset duelů. Zkušení i ti, kteří jsou nadějemi čekého MMA.

https://www.facebook.com/snewsinfo/videos/1974478445922941/

„Nejvíce se těším na ty méně známé bojovníky, ve kterých vidím potenciál, aby se třeba jako Jirka Procházka, Viktor Pešta či Lucie Pudilová dostali z GCF do světa a nebyl pro ně strop zápasit v českých ligách, ale právě jako tito tři ve světových ligách s těmi nejlepšími," nabízí svůj pohled promotér GCF Michal Hamršmíd.

Akce proběhne v neděli, a půjde o dlouhý den. Součástí je také amatérská liga, která startuje už dopoledne, samotný hlavní program v 18 hodin. „Bude to náročné, ale je potřeba opět nastartovat i samostatnou amatérskou ligu před většími gala, tak aby tady byla čistě jen pro amatérské sportovce," dodává Hamršmíd.