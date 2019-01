Jsem československá jednička, říká bojovník, který před lety odmítl UFC

Poslední dvě radosti v kleci prožil v Praze, slovenská euforie v největší české hale. Pokaždé výhra a oslava společně se synem v náručí. Ivan Buchinger patří mezi top československé bojovníky MMA. Zápasil v zahraničních organizacích, sbíral úspěchy, ale do nejslavnější ligy UFC v minulosti nevstoupil. Jaká je situace nyní? „Pokud by mě UFC lákalo, už jsem tam,“ řekl v rozhovoru pro server sport7.sk.

Základní tři čísla – 32 let, 35 výher a šest porážek. Jednu prohru si připsal i s ikonou MMA Conorem McGregorem, psal se rok 2012. Od té doby měl slovenský zápasník 16 bitev, 14 jich vyhrál.

„Bude zabijačka, budou bomby," zval Slovák fanoušky v červnu na zápas s Jaroslavem Pokorným. Ve druhém kole Čecha ukončil. V prosinci před vyprodanou arenou získal pás XFN, když ve čtvrtém kole ukončil Sergeje Grecicho. Také předčasně. Před zápasem dokonce řekl kolo, slib dodržel.

https://www.facebook.com/ivanbuchingermma/videos/804458583098824/

Kdo je podle Buchingera československou jedničkou? „Stále je to někdo jiný. Když se ale podívám na statistiku, kdo jaké měl soupeře, kdo koho porazil, tak bych řekl, že jedničkou jsem já," říká sebevědomě bijec, který nyní bojuje pod organizací XFN.

Poslední sobotu v únoru proběhne v Praze premiérový galavečer UFC, z československých zápasníků je na kartě zatím jen Lucie Pudilová. Přibude další jméno z tábora českých a slovenských bojovníků?

„Kdyby mě tahle možnost lákala, už dávno jsem tam byl. Když jsem před pěti lety vyhrál pás organizace Cage Warriors, manažeři mě skoro roztrhli, abych do UFC odešel. Rozhodl jsem se jinak. Pokud by přišla pozvánka nyní, šel bych," přiznal Buchinger, který na fanoušky působí pohodovým dojmem. Úsměvy nešetří. Proto také rivalita mezi organizacemi XFN a Oktagon MMA ho nechává klidným.

„Je mi to absolutně jedno. Je to ale dobrý, protože kontroverze se lidem líbí a stoupá sledovanost. Je to dobrý i pro nás bojovníky," dodal pro sport7.sk Buchinger.