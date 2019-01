Táta policajt jde bojovat. Dokáže využít svoji zbraň?

Jakube, máte tři profi zápasy a dvě remízy, což není obvyklá statistika, ne?

Moje bilance je zvláštní. Mám jednu porážku, remízu s Arthurem Mykitěnkem a remízu s Tomášem Matyskou. Zápas s Arturem na GCF 41 pro mě byl takový křest ohněm v profi MMA. Sáhl jsem si na dno svých sil, ale jelikož jsem byl v hlavě dobře nastavený, tak z toho nakonec byla remíza, za což jsem rád. Co se tyče posledního zápasu z GCF 45 v Olomouci, tam jsem bohužel nechal rozhodnutí na bodových rozhodčích a ti to viděli na remízu. Já ten zápas od té doby zkouknul asi jedenáctkrát a myslím, že jsem vyhrál. Ale jsem bojovník, já i soupeř jsme měli 3x5 minut na to jeden druhého ukončit, to jsme neudělali. Není čas brečet, jede se dál.

Souhlasím, navíc váš svět už jsou také rodičovské radosti a strasti...

V červenci se mi narodila dcera Elenka, což hodně změnilo můj život. Hlavně teď spoustu věcí vidím jinak. Co mi dřív přišlo hodně důležitý, mi teď přijde jako banalita. Největší změna je v tom, že často volím, zda jít na trénink, nebo jet domu za dcerou, což pro mě jako vrcholového sportovce je vždy složitá volba. V druhé řadě mám mnohem méně času na svoje svěřence v MMA Pitbull Kolín, kde působím jako trenér, ale to kluci chápou. Jakmile bude Eli větší, bude se mnou chodit po gymech a já si zase budu trénovat, jak potřebuju.

Jakub Kuklič Kukla.

Archiv: Jakub Kukla

Čtvrtý zápas vás čeká v neděli 27. ledna na GCF, což je kousek od Kolína...

Za ten zápas jsem hodně rád, dá se říct, že poprvé budu zápasit na domácí půdě. Mám přímo svůj kotel, kam mi přijdou fandit přátelé, kamarádi, známí a rodina.

Příprava proběhla bez problémů? Není to tak dlouho, co jsem vás viděl s monoklem...

To jsou sparingy, nic výjimečného. Hlavní část přípravy probíhá v domovském Penta Gym Praha pod dohledem headcoache Dana Bartáka, se kterým probírám jak game plán do jednotlivých zápasů, tak mě dlouhodobě neustálé posouvá jako bojovníka. Část přípravy probíhá v Kolíně, kde působím jako trenér a kouč.

Co je vaše největší přednost?

Myslím, že moji největší zbraní je hlava, ne, že by byla tak tvrdá, ale spíš s ní umím pracovat. A taky moje komplexnost. K MMA jsem přišel z thajského boxu, ve kterém jsem měl několik zápasů, potom jsem si střelil pár turnajů jen v grapplingu a pak teprve MMA. Dlouho mi trvalo naučit se takedowny a práci na kleci, ale když pak ty jednotlivý dílky zapadly do mozaiky, tak myslím, že mám vyvážený styl.

Jakub Kukla (vpravo) a Artur Mikytěnko.

Archiv: Jakub Kukla/Czechfightres.cz

Jak trénujete hlavu?

Co se tyče mentálního koučinku a mentální přípravy celkově, tak na těch pracuju už od konce roku 2014. Momentálně jsem ve stavu, že dokážu koučovat sám sebe i svoje svěřence. Hodně mě baví psychologie. Dostal jsem se k ní přes práci – psychologie výslechu, psychologie obětí trestných činů atd. Pak jsem se začal zabývat i obecněji o psychologii, až jsem došel k pozitivní psychologii, ke koučovaní a mentorování. V tomhle ohledu mě hodně baví práce s lidmi. A vůbec je život jednodušší.

Co vlastně děláte u policie?

Momentálně jsem na pozici instruktor služební přípravy, slangově bojař.

Jak vidí vaše tréninky a zápasy doma?

Největší fanoušek je moje snoubenka Terka, kterou neskutečně miluju. Absolutně mě podporuje. Bez ní by se mi určitě trénovalo a připravovalo na zápas mnohem hůř.

Máte už v hlavě plán oslavy po vítězství?

O oslavě nepřemýšlím, nejdřív musím vyhrát. Samozřejmě, že jsem nastaven na výhru. Ale soupeř Filip Hučín je tvrďák a taky bude chtít vyhrát.