Největší zápas kariéry! Češka je krůček od splnění snu. V Praze

Nedostane ji z hlavy. A to ještě pár týdnů. Lucie Pudilová chodí se svou soupeřkou Liz Carmouchovou spát, také s ní vstává. Americká zápasnice je sice v USA, ale Češka má svoji rivalku pro UFC Praze stále v hlavě. „Bude to největší zápas kariéry,“ přiznává Příbramská střela a vyhlíží 23. únor, den, kdy se proti sobě postaví v kleci.

Soupeřka - bývalá vojačka americké námořní pěchoty má černý pásek v BJJ a v MMA dosáhla na 12 výher a 6 porážek. Pudilová má 8 vítězství a 3 prohry.

„Na zem s ní nebudu chtít jít, ale když už půjdeme, tak dominanci budu mít já, to je můj plán. Myslím, že jsem silnější," netají se Češka sebevědomím.

Lucie Pudilová a její příprava na UFC v Praze. Je to pěkná dřina!

Žádné vyčkávání, Pudilová dokáže udělat v kleci show, která fanoušky baví. Jde do přestřelky, nebojí se. V UFC má za sebou 4 zápasy, 2 vyhrála, 2 prohrála. V kleci strávila 60 minut a vždy museli vynést verdikt rozhodčí, žádné předčasné ukončení. V Praze by rád její trenér viděl změnu.

„Jsem přesvědčený, že Lucka to nebude chtít nechat na rozhodčích. Myslím, že i soupeřka to bude chtít ukončit dřív," je přesvědčený Ladislav Erdélyi. „Budu se držet toho, co mi jde nejlíp. Budu boxovat a kopat," přidává se Pudilová.

Lucie Pudilová se těší na UFC v Praze

Američanka je o deset let starší a jeden z taháků UFC v Praze uvidí vyprodaná O2 arena. „Doufám, že mě hala povede dopředu a pomůže mi. Fanoušci mě nezbrzdí, posunou mě," věří čtyřiadvacetiletá zápasnice. Hlasivky 16tisícového davu jako povolený doping pro výhru při premiéře UFC v Česku. „Tohle je krůček ke snu, splněný bude, až mi zvednou ruku." To je v kleci oficiální potvrzení o vítězi.

"Strašně se těším, před domácím publikem to bude něco extra," tuší Pudilová, která je jedinou Češkou/Čechem na seznamu bojovníků pro tento výjimečný večer. A to je odměna za její výkony.

A poté? Myšlenky na titulový zápas v UFC. Nejdříve ale musí zvládnout jednu šichtu, ta ji čeká 23. února, tu má už týdny v hlavě. A Liz Carmouchová nebude potrava, která si přijede jen pro tučný šek.

Trenér Ladislav Erdélyi se drží při zemi

