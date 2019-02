Praha přivítá boxerskou exhibici výběrů Evropy a Asie

Exhibiční souboj výběrů Evropy a Asie v amatérském boxu uvidí v sobotu Praha. V hotelu Hilton se vedle několika českých zástupců přestaví i hvězdný Francouz Sofiane Oumiha, který je ve váze do 60 kg úřadujícím mistrem světa a stříbrným medailistou z posledních olympijských her v Riu de Janeiro.

Sobotní exhibice je pokračováním akce z listopadu 2017, kdy se v české metropoli utkali přední evropští amatérští boxeři s reprezentanty Kuby. "Myslím, že to, co nás čeká v sobotu, bude stejný boxerský svátek, jako jsme tady měli před více než rokem," řekl na tiskové konferenci jeden z organizátorů Pavel Hynek.

Konfrontace předních evropských a asijských boxerů se původně měla konat až na podzim. "My jsme museli změnit termín, protože jsme měli problémy s Lucernou, že to tam nebylo kdy dát, tak jsme to udělali po novém roce. Nebyla dlouhá kampaň a reklama, do budoucna to určitě budeme chtít změnit, aby to bylo delší," vysvětlil Ladislav Kutil z pořádající společnosti BigBoard Praha.

Celkem fanoušci v Hiltonu uvidí 15 zápasů, včetně soubojů žen. Osmi hlavním duelům budou předcházet čtyři předzápasy a tři duely nadějí českého boxu. Akce začne v 18:00.

V hlavní části se představí čtyři čeští boxeři. Zdeňka Chládka čeká Korejec Lim Hjun-čchol, Jiří Havel, který se jako jediný Čech zúčastnil minulé akce Evropa - Kuba, vyzve Jordánce Husajna Íšajše. Miloš Bartl bude boxovat s Filipíncem Eumirem Felixem Marcialem a Petra Laštovková změří síly s Japonkou Sanou Kawanovou. Další Češka Martina Schmoranzová se v prostředním bloku utká s krajankou Lindou Dostálkovou, protože čínská soupeřka se omluvila kvůli zranění.

"Asiati jsou bojovníci, ale to mi vyhovuje, mám rád tvrdé přestřelky u těla. A já se opravdu těším, protože doma v České republice moc často neboxuji. Takže doufám, že mi fanoušci vytvoří opravdu domácí atmosféru," uvedl nejúspěšnější český boxer současnosti Chládek, účastník OH v Londýně. "Měl jsem skvělou zimní přípravu zakončenou tvrdými sparingy v Bělorusku s evropskou špičkou. Chci udělat hezký zápas pro fanoušky a domů si přivézt pohár pro vítěze," přidal Havel.

Vrcholem sobotního večera bude střetnutí Oumihy s úřadujícím šampionem Asijských her Cendbátarem Erdenebatem z Mongolska. "Sofiane Oumiha dokonce dvakrát porazil Kubánce a myslím, že minulou sezonu neodešel z ringu poražen. Tohle jméno bude jednou ve světovém boxu rezonovat a určitě ho uslyšíte z velkých sálů Las Vegas a podobně," konstatoval Hynek.