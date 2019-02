Bude boj! Vystraší Češka Američanku v Praze drsným pohledem?

Měsíce tréninků a poté fight week, tedy necelý týden, který zbývá do zápasu v UFC. Ten se už blíží zápasnici MMA Lucii Pudilové, která bude 23. února bojovat v kleci v O2 areně při premiéře nejprestižnější ligy smíšených bojových umění v Česku. Co vše zápasníky čeká, co řeší a jak vzpomíná na tyto dny Viktor Pešta, který byl druhým Čechem v této organizaci?