Česko ladí na největší, nejsledovanější a nejbohatší MMA bitvu gladiátorů

Pudilová se se svým trenérem v úterý představila v přímém přenosu na tiskové konferenci televize Nova Sport. „Jsem nadšená, je to super. Určitě bude úžasná atmosféra. Mám ráda, když budou lidi fandit, řvát. Věřím, že to arena vydrží," okomentovala Příbramská střela akci, u které začaly námluvy už před třemi lety.

Za pár dnů se UFC stane v Česku realitou! „Jde o ocenění celého českého MMA, mohlo to přijít i dřív. Věřím, že to je motivace pro další zápasníky, trenéry a manažeři," myslí si Pudilové trenér Ladislav Erdélyi.

Lucie Pudilová a její příprava na UFC v Praze. Je to pěkná dřina!

Právě Pudilová je jediným českým bojovníkem, který se v Praze představí. „Ona má něco navíc, od začátku jsem u ní viděl obrovský potenciál. Ona má srdce, je schopna jít za hranice, což oceňují promotéři i fanoušci," je přesvědčen Ondřej Novotný, komentátor bojových sportů.

Zdraví, základ, které je předpokladem k úspěchu, bez něho se kvalitního výkonu nedočkáte. Pudilová si prošla mnoha testy, roky totiž řešila zdravotní patálie. „Otužování sehrálo velkou roli, to jsme nasazovali, když teploty spadly pod bod mrazu. Mohli jsme se tak lépe vyhnout bacilům. Lucka je nyní odolnější," okomentoval ve stručnosti postup v přípravě kouč.

UFC, to je nyní Lucie Pudilová, jediný současný český zástupce v TOP lize. Tímto spojením se může pyšnit Praha. „Lucie Pudilová nebyla naše podmínka. UFC se nás ptalo na zápasníky, dali jsme doporučení, ale nasazení karty je v kompetenci UFC," prozradil zase zákulisní jednání za O2 arenu Jaroslav Svoboda.

Lucie Pudilová o své soupeřce Liz Carmouche

Česká holka z Příbrami proti americké veteránce námořní pěchoty, která je zkušenější a zažila a prožila toho v oktagonu hodně. „Je zkušená, ta je zvyklá z válečných konfliktů, zápas ji tepovku asi moc nezvedne. Má za sebou titulové duely, zápasila se světovými hvězdami. Podle mě je možná o dva schody výš. Pokud ji Lucka porazí, tak to bude úplně fantastický. Pokud by ji porazila ještě před limitem, tak to by byl bonbonek," přeje si odvážný vývoj Novotný.

Tohle Pudilové ale tep nezvedá. „Byla jsem nadšená, když jsem se dozvěděla jméno soupeřky, ona je šestka v žebříčku," je v klidu Češka, která bude chtít bitvu v muší váze ukončit před limitem. Žádná tři kola po pěti minutách.

Lucie Pudilová zná soupeřku pro Prahu. UFC Fight Night

„Rozhodčím vůbec nevěřím, nesouhlasím s nimi. Nechci, aby to rozhodovali, půjdu tam a budu to chtít ukončit. Udělám svoji práci a odejdu." „Ideální by byl konec v první minutě. V MMA se může ale každou vteřinu vše otočit. Roli hraje délka končetin, pohyb, jestli jde více do atletiky, do síly," přidal se ještě Erdélyi.

Zájem o MMA roste a UFC dokázalo vyprodat v O2 arenu za stovky minut. Většina fanoušků navíc bude českých. „Praha ukázala, že potenciál tohoto sportu je obrovský. Věříme, že si záda poplácáme i v sobotu večer až vše dobře dopadne," přeje si Svoboda. „Praha je sexy, UFC tady není naposledy," přidává optimistický pohled Novotný,

Do haly se vejde na šestnáct tisíc fanoušků, kdo se nemá lístek, bude moct sledovat celý galavečer na televizi Nova Sport. „Budeme mít studio přímo na místě. Z vážení bude přímý přenos, začínat budeme půl hodiny před celým galavečerem. Pozveme zajímavé hosty. Pokud tu bude Viktor Pešta, Karlos Vémola. Budeme sledovat celý fight week už od úterý. V sobotu v 16:30 začíná přímý přenos," poodhalil televizní scénář Novotný. „Čekám velkou sledovanost, která u nás ještě nebyla," dodal a vyřkl minimální číslo 400 tisíc diváků.