Vysázel do něj granáty, přesto italský hřebec vstal. Teď se vnuk slavného herce pobije v Praze

S vnukem Buda Spencera jste bojoval v červnu 2016 v Praze na akci XFN, co vám utkvělo v hlavě?

Na toho chlapíka nikdy nezapomenu. Je to člověk, kterému jsem dal asi největší granáty ve svém životě. Tak přesný údery na bradu jsem snad nikdy nikomu nedal a Carlo to stejně ustál. Třikrát jsem ho posadil na prdel v prvním kole a vždycky vstal. Ve druhém kole jsem si o něj zlomil ruku a stejně furt šel dopředu.

Takže bojovník, který se nezvdává...

Ještě jsem na vlastní kůží nezažil chlapa s větším srdcem. Ve třetím kole zápas otočil a 2:1 na body vyhrál.

Matúš Juráček a Carlo Pedersoli na grafice od Ronnie.cz z června 2016.

Mrzela vás porážka, když měl zápas takový průběh?

Myslel jsem si, že jsem měl vyhrát. Ale s odstupem času na to koukám jinak, měl jsem prohrát, protože ve třetím kole prostě mohl víc a ke konci zápasu tahal za dost větší konec provazu.

Jak byste ho popsal jako soupeře?

On má nepříjemný styl, do toho obrácený gard, perfektní box a vyšvihaný nohy, kdy kopal jako Jean-Claude van Damme. Na zemi měl velký přehled, v BJJ má snad fialový pásek a je šampionem Itálie v grapplingu. Zkrátka je to hodně komplexní borec a do toho velký sympaťák. Hned po zápase za mnou šel a ptal se, jestli jsem v pořádku. Opravdu pravý a pokorný šampion.

Carlo Pedersoli Věk 25 let Výhry 11 Porážky 2 Zápasy v UFC 2 (1/1) Dwight Grant Věk 34 let Výhry 8 Porážky 2 Zápasy v UFC 1 (0/1)

Viděli jste se někdy po vašem duelu?

Teď mi asi po třech letech psal, jestli bych za ním mohl přijet do Itálie jako sparing a pomohl mu s přípravou na zápas UFC v Praze, že má nepříjemného soupeře a dobrého postojaře. Bohužel jsem kvůli svým dlouhodobým zdravotním problémům nemohl, ale po těch pár letech jsem byl potěšený, že si na mě vzpomněl.

Vyhraje v Praze?

Budu mu fandit a doufám, že italský hřebec ukáže, jak mu to jde, protože v posledním zápase prohrál. Přál bych mu, aby mu to v UFC šlapalo.