Král těžké váhy a jeho naditý měšec. Joshua je továrnou na miliony

Pokud řešíte občasné zvýšení výplaty v zaměstnání, máme tu pro Vás jeden přiklad ze světa boxu. Zde je vidět znatelný vývoj finanční odměny neporaženého krále těžké váhy Anthonyho Joshuy. Pokud se budeme držet posledních čtyř let, půjde vždy o boxerské výplaty v rozmezí od desítek až po stovky milionů korun. Čísla uveřejnil server thesun.co.uk.

Devětadvacetiletý britský boxer a šampion WBO, IBF a WBO začal profesionální kariéru v roce 2013. Od té doby stihl 22 duelů, všechny vyhrál a jen jednou neukončil bitvu mezi šestnácti provazy před limitem.

V prosinci 2015 Joshua potkal v ringu krajana, poražen odcházel Dillian Whyte. Za tento duel vycházející hvězda světového boxu vyfasovala 3 miliony liber, což je v přepočtu 88 milionu korun.

Joshua a boxerské výplaty Rok Soupeř Odměna v librách V korunách 2015 Dillian Whyte 3 miliony 88 milionů 2016 Charles Martin 8 234 2016 Dominic Breazeale 1,5 44 2016 Eric Molina 2 57 2017 Vladimir Kličko 15 440 2017 Carlos Takam 10 293 2018 Joseph Parker 18 527 2018 Alexander Povětkin 20 586 2019 Jarrell Miller (?)

25 733

Tímto Joshua odstartoval raketový finanční přísun. Z posledních devíti zápasů se suma přehoupla pětkrát přes deset milionů liber.

V posledním duelu, který proběhl v září minulého roku, porazil britský šampión zlatého olympionika z roku 2004 Rusa Povětkina. Za tento duel už vyfasoval rovných 20 miliónů liber.

Dalším jeho zápasem má být v červnu tohoto roku duel s Jarrellem Millerem. Podle serveru thesun.co.uk má výplata světové jedničky vyšplhat na 25 milionů liber, což je astronomických 733 milionů korun.

Anthony Joshua při tréninku.

Facebook: Anthony Joshua

Bývalý boxer těžké váhy Scott Welch je přesvědčen, že se Joshua může stát nejbohatším sportovcem světa. Boxer jeho kvalit nevydělává jen boxem, ale také mimo šestnáct provazů - reklama a sponzoři nejsou zanedbatelnou částí výplaty. Navíc Joshua má ještě dost let před sebou. „Jsem přesvědčen, že on bude prvním miliardovým bojovníkem," citoval v září birminghammail.co.uk boxera, který ukončil kariéru v roce 1999.

Floyd Mayweather za svoji kariéru vydělal 500 až 600 milionů liber, Mike Tyson okolo 300 milionů liber, ale to už je více než dvacet let. Kde se zastaví Joshua? "Má před sebou ještě osm, devět let," dodal Scott.