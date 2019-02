V Praze se potkali obři. Proti sobě se postaví 235 kilo živé váhy!

Stáli proti sobě a byl to zvláštní pohled. O ten ale nejde. Přesto spolu půjdou v sobotu v Praze do klece a budou se bít na galavečeru UFC Fight Night. Na jedné straně ten, který na všechny kouká svrchu - Stefan Struve, 213 centimetrů a 120 kilo. Proti němu Marcos Rogerio de Lima, který není také žádný drobek, ale má o 28 centimetrů méně a váží 115 kilo. Jak dopadne toto měření těžkých vah v oktagonu?

Třiatřicetiletý Brazilec si od roku 2014 v UFC prochází zvláštní křivkou. Po výhře přijde porážka, tento styl trvá už sedm zápasů. Pokud bude pokračovat, měl by v sobotu v O2 areně prohrát.

Soupeře má sice obrovského, ale ten poslední tři duely v kleci prohrál. Jedenatřicetiletému Nizozemci jde o kariéru, čtvrtá prohra v řadě není ideální vizitkou v nejprestižnější MMA organizaci světa. Sice má přezdívku Mrakodrap, je nejvyšším zápasníkem v UFC, ale nikdo neroste do nebe. „Už se to blíží, nemůžu se dočkat," řekl ve čtvrtek Struve, který se po střední škole rozhodl, že by mohl vyzkoušet MMA. A stalo se, probil se až mezi elitu.

Veřejný trénink zápasníků UFC v Praze.

Sport.cz

Kariéru odstartoval impozantně, z 18 duelů šestnáctkrát vyhrál a v roce 2009 mu přistálo na stole laso od UFC. Je v ní doteď, ale nikdy nezažil tři porážky za sebou, které má nyní v záznamech.

Co by mohlo na Brazilce fungovat? Kopy, v těch má opravdu granát, když odjistí a vypustí. A vzhledem ke své výškové převaze si může lépe držet soupeře na distanc.

Trénink ho zachránil od života na ulici

Své plány má i De Lima. Postavou zakulacený typ musí vydržet s fyzičkou. Jak na tom nyní je, se ukáže v kleci. Na veřejném tréninku ve středu se před fanoušky nejvíce šetřil.

„S tréninkem jsem začal před sedmnácti lety. Předtím jsem byl celý den na ulici a nic jsem nedělal. Věděl jsem, že potřebuji v životě nějakou změnu," přiznal Brazilec, který obdivuje krajana a bývalého pilota formule 1 Ayrtona Sennu.

Lucie Pudilová už pohlédla soupeřce do očí. Jakou na ní vymyslí taktiku?

Sport.cz

Na galavečeru, který startuje v 17 hodin, se ve vyprodané O2 areně představí celkem 26 zápasníků ze 14 zemí. Na hlavní kartě od 20 hodin je také jediný český zástupce, tou je Lucie Pudilová, které se v kleci postaví Američanka Liz Carmoucheová.