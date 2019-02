Všichni, kteří v sobotu vstoupí do klece, museli v pátek dopoledne projít oficiálním vážením. Byla mezi nimi i Lucie Pudilová, jediný český zástupce na kartě zápasů. Navíc Příbramská střela byla zařazena na hlavní kartu.

Přechod do muší váhy zvládla, dala požadovaných 57 kilo. Trochu ale přítomné napínala. Organizátoři kolem ní ovinuli speciální zástěnu, aby mohla sundat část plavek. Poté bylo vše v pořádku a Pudilová mohla začít doplňovat cukry a tekutiny, protože za posledních 24 hodin před vážením shazovala pět kilo. V sobotu okolo 21. hodiny se jí postaví Američanka Liz Charmoucheová, která vážením prošla bez problémů.

Sport.cz

V pátek v 17 hodin našlo do O2 areny cestu okolo patnácti set fanoušků, kteří si užili předzápasový předkrm. Show vážení, stardowny a pohledy do očí na pár centimetrů, kde jsou někdy nervy zápasníků na pochodu. V Praze proběhlo vše bez problémů, to hlavní si nechávají všichni do klece.

Show, světla, hudba, krásné slečny, komentátorská legenda Bruce Buffer na pódiu a všechno mohlo začít. Celkem šestadvacet póz, šestadvacet vytrénovaných těl. Všichni chtěji vyhrát, uspěje jen polovina.

Největší aplaus si vysloužila před diváky Pudilová, které statečně sekundoval Polák Jan Blachowicz, kterého čeká hlavní zápas večera s Brazilcem Thiagem Santosem. Pár minut adrenalinu a byl konec. Hlavní menu se začne podávat zítra od 17 hodin. Šestadvacet gladiátorů s povolením ublížit je připraveno k boji.

