Rebel světového boxu přijede do Prahy. Neporažená těžká váha představí svůj příběh

Anglický boxer těžké váhy Tyson Fury přijede 31. května do Prahy. Do Česka zavítá neporažený třicetiletý sportovec, který zbavil v roce 2015 legendárního Vladimira Klička světových titulů. V Praze vystoupí na show, kde by měl představit svůj životní příběh. Boxovat ale nebude.