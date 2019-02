Pro mě je Lucka vítězkou. Po trénincích jsme měli i chleba s paštikou a nahnilé banány, říká trenér Pudilové

Z absolutního zájmu a středu pozornosti do tichého ústraní. Klid před zvídavým světem. To je současný stav zápasnice MMA Lucie Pudilové po sobotní porážce v O2 areně, kterou určili bodoví rozhodčí po zápase s Američankou Liz Carmoucheovou. Zažila ovace vestoje od vyprodané haly, zájem médií z celého světa. Byla doma, pro Čechy ona byla největší hvězdou premiéry gigantu UFC v Česku. Zápas ale Příbramská střela prohrála a stáhla se do ústraní, potřebuje si vyčistit hlavu, odpočinout, přemýšlet. „Samozřejmě byla zklamaná, přišly slzy. Pro mě Lucka vyhrála, a to neberu nyní rozhodnutí rozhodčích a bodování,“ řekl v rozhovoru pro Sport.cz její trenér Ladislav Erdélyi.

Po zápase Lucie nepřišla mezi novináře, kteří na ni čekali, jaký byl důvod?

Ona se vyjádřila pro TV Nova, mně bylo řečeno, že z tohoto se bude vycházet pro další média, která to mohou následně přebrat. Takto mi to bylo vysvětleno.

Jak byste popsal pocity vaší svěřenkyně po zápase?

Samozřejmě byla zklamaná, přišly slzy. Organizace UFC sama řekla, že by nebylo vhodný, aby něco říkala (novinářům), že si jsou vědomí bezprostředních pocitů po zápase. Já přesně nevím, jak vše probíhalo, tohle měl pod kontrolou Jakub Otava, který to hlídal. Jde o bývalého novináře.

Divákům se nelíbilo rozhodnutí rozhodčích. Velké zklamání pro Lucii Pudilovou.

Máme pár dnů po UFC v Praze, už má Lucie lepší náladu?

Dneska je úterý a já za Lucku nemůžu mluvit. Je na tom líp, ale ona sama si určí, kdy bude chtít mluvit.

A když se zeptám na váš pohled, na vaše hodnocení zápasu?

Už jsem něco napsal na svůj Facebook. Nechci se vyjadřovat k odborníkům, ani k povzbuzujícím komentářům nebo negativní kritice. Jsou vyjádření, co udělala dobře, špatně, ale ti lidé by si měli taky poslechnout, co jsem Lucce říkal (během zápasu u klece). S určitými věcmi nesouhlasím, ale vyjádřím se později. Když budu mluvit slušně, někteří odborníci na MMA si udělali svůj obrázek a neměli šanci poslouchat, co jsem jí říkal, ale za Lucku mluvit nemohu.

Část vyjádření Ladislava Erdélyiho z Facebooku S Luckou jsme před několika lety začali pracovat na její sportovní kariéře, mnoho jsme si museli protrpět (jako mnoho jiných sportovců a trenérů). Jak už jsem několikrát zmínil, byly časy, kdy jsme s Luckou měli po tvrdých trénincích k jídlu chleba s paštikou a nahnilé banány. Brali jsme to tak, jak to je. Nejdůležitější bylo, že jsme věřili v naši cestu, oba jsme do toho dali maximum.

Rozumím. A jak hodnotíte vy její zápas?

Pro mě Lucka vyhrála a neberu nyní rozhodnutí rozhodčích a bodování, kde a co udělala špatně, dobře, to je jiná věc. Já ji mám na starosti od šestnácti let, pro mě vyhrála, a to proto, co do toho dala. Všichni mluví o srdci, bojovnosti, ale nikdo nevidí její minulost, čím jsme se museli prokousávat, co jsme si protrpěli. A to zápasy ve Skandinávii, u nás v Příbrami na GCF, kde získala pás šampionky. Po této cestě přišla před dvěma lety nabídka od UFC.

Jak vidíte budoucnost, budete chtít zůstat v muší váze, ve které Lucka bojovala poprvé?

Šlo o její rozhodnutí, nyní bude záležet na ní. V bantamové váze byla cesta delší.

Lucie řekla 24 hodin před zápasem, že jí zbývá shodit pět kilo, jak tento proces probíhal, nemohl ji ovlivnit?

Někde jsem četl, že jsme ve tři hodiny (pátek ráno) pracovali na váze. Ano, ale nešlo o kila, respektive litry vody, to bylo předtím. Někde se psalo šest kilo, další psali pět kilo, ale to bylo hodně před třetí ranní (vážení proběhlo mezi 9 a 11 v pátek ráno). Samozřejmě, že do vážení spala, měla regeneraci. A že přišla na vážení vysílená, ale... ona se smála, a to, že si sundala plavky a podprsenku? Tohle dělá i Vémola a ten shazuje patnáct kilo, další bojovníci shazují deset kilo. U Lucky šlo o čtyři litry, což není nic extrémního. Ve svalových buňkách měla hodně vody a pak ji, když to řeknu blbě, odpařila. Samozřejmě nebudu prozrazovat naše postupy. Poté měla třicet hodin na regeneraci. Sama se cítila výborně, to mně řekla. Musíme si taky uvědomit, proti komu nastoupila, její soupeřka byla před zápasem světovou šestkou.