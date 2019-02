Vémola dostal vysněného soupeře. Bude slibované T.K.O.?

Konec spekulací a dohadů, už je to jisté. Zápasník MMA Karlos Vémola bude v Liberci na galavečeru Night of Warriors 6. dubna bojovat s Francouzem Princem Aounallahem. Sport.cz získal tuto informaci od dvou zdrojů. Je otázkou hodin, kdy bude vše oficiálně oznámeno fanouškům.

„Nyní nemůžeme být konkrétní, všem doporučujeme sledovat sociální sítě Night of Warriors, kde budou v následujících hodinách nové informace," řekla Sport.cz za organizátory Monika Soukalová.

Třiatřicetiletý Vémola se měl potkat s Princem v kleci už před rokem na galavečeru Night of Warriors 24. března v Liberci a český bijec sliboval konec ve druhém kole. Samozřejmě T.K.O. Nestalo se, Čecha do duelu nepustil zdravotní stav. Následně byly náznaky, že by mohlo k zápasu dojít později, ale nic. Ledy se hnuly až nyní, poté, co první Čech v UFC přestoupil od organizace XFN k rivalovi Oktagon MMA a nová Vémolova stáj svolila k zápasu v Liberci.

Karlos Vémola a jeho reakce na Prince před rokem.

„Už mě nebaví, jak sem jezdí nějakej francouzskej princ mlátit český kluky. Je na čase, aby poznal, že král českého MMA je jenom jeden," vyslal do světa Vémola před rokem. Nyní bude mít možnost dostát svým slovům.

Francouz má momentálně zápasovou statistiku 14 výher a 9 porážek. Podle webu sherdog.com z českých zápasníků porazil Martina Šolce v roce 2014. O tři roky později v prvním kole ukončil Eldara Rafigaeva, který pochází z Moldávie, ale žije v Česku.

Vémolu čeká před Libercem ještě 16. března zápas v Ostravě na galavečeru Oktagon MMA, kde se mu v kleci postaví Polák Pawel Brandys.