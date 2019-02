Dva veteráni UFC v Liberci. Vémola slibuje Princovi T.K.O. Pro Peštu se loví sok v Rusku

Potvrzeno! Organizace Night of Warriors dnes oznámila, že Karlos Vémola se opravdu potká 6. dubna v kleci s Francouzem Princem Aounallahem. Dlouho očekávaný MMA duel bude jedním z vrcholů večera. Fanoušci se také mohou těšit na Viktora Peštu, který by měl mít zahraničního soupeře, současné nitky vyjednávání vedou do Ruska. Pod Ještědem fanoušci uvidí dva české bojovníky, kteří poznali nejprestižnější MMA ligu UFC.