Pešta dostal Rusa. Do Liberce přijede bijec, který stihl za rok devět zápasů!

Jméno odtajněno. Roman Gudočkin bude 6. dubna soupeřem Viktora Pešty na galavečeru Night of Warriors v Liberci. Pod Ještěd přijede šestadvacetiletý Rus, který má skóre sedm výher a dvě porážky. Nyní si drží sérii sedmi vítězství v řadě. Zápas se odehraje ve váze do plus 93 kilo. Do Česka přiletí zápasník, který začal svoji profesionální kariéru v MMA podle serveru sherdog.com před rokem, přesto už stihl vkročit devětkrát do oktagonu.