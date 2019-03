Tragédie. Boxerská legenda oplakává smrt své dcery

Její profesionální kariéra byla krátká, přesto vždy byla středem pozornosti. Dcera legendárního boxera George Foremana Freeda se nedala přehlédnout. Už nikdy do ringu nevkročí, nesáhne si na provazy, o víkendu v Houstonu spáchala sebevraždu.

Mluvčí úřadu šerifa ve svém prohlášení uvedl, že šlo o zjevnou sebevraždu. George Foreman následně na twitteru oznámil, že to bude jeho první neděle za 42 let bez jeho dcery. "Nyní už je s Bohem."

Potatila se a šla do ringu. Holka, která se nechala bouchat do hlavy, do obličeje. První profesionální zápas si připsala v červnu roku 2000. V listopadu 2001 prohrála, šlo o její šestý duel, další už nepřidala. Po sedmnácti měsících.

"Táta nikdy nechtěl, aby jeho děti boxovaly. Vždy nás chránil před tímto světem. S pěti bratry doma bylo hodně soubojů," vzpomínala bývalá boxerka v roce 2000 v rozhovoru pro The London Mirror.

Její sedmdesátiletý otec patří mezi legendy světového boxu. Dvakrát byl držitelem světového titulu šampiona v těžké váze. Na olympiádě v Mexiku v roce 1968 získal zlatou olympijskou medaili.