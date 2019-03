Řež plná emocí, Slovák si jde pro Čecha. Kdo se stane králem?

„Ráno zbývalo asi šedesát lístků v prodeji. Nevím, kolik bude přesně lidí, ale bude vyprodáno. Záleží na skyboxech, můj odhad je, že bude v hale 11 300 až 11 500 fanoušků," myslí si promotér organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný.

V Brně bude pravděpodobně komornější návštěva. „Máme vydáno 3500 vstupenek a těšíme se na skvělou atmosféru," napsal Sport.cz Petr Kareš ze stáje XFN.

Mikulášek vs. Raška. Zápas těch, kteří se nemají rádi.

Titulový zápas Kozma vs. Krištofič. Odveta s bývalým zápasníkem UFC Kimballem čeká Petráška. Raška proti Mikuláškovi, válka těch, kteří se nemají pravdu rádi. Neporažený Brož i Vémola poprvé pod Oktagonem MMA. Pro fanoušky je v Ostravě připraveno třináct soubojů.

„Tohle bude naše největší akce v historii. V Ostravě oznámíme hned další, která ji může překonat a na konci roku, až zveřejníme zápasy, tak věřím, že bude poprvé vyprodaná celá O2 arena jen pro MMA," je přesvědčený Novotný.

Bitva o pás welterového šampiona organizace Oktagon MMA, hlavní duel v Ostravě. „Kozma je šampion, a to zaslouženě, nechci hejtovat jeho cestu, to by byl nesmysl. Zaslouží si obdiv, ale nebudu kvůli tomu na něj brát v zápase ohled. Já si jdu pro titul, opasek budu mít na ramenu já," řekl Slovák Pirát Krištofič pro server Oktagon MMA.

Proti němu bude stát David Růžový Panter Kozma, který má v šestadvaceti letech za sebou už 34 zápasů, 24 jich vyhrál, 20 před limitem. „Pirát by si měl vybojovat ještě nějaký zápas v 77 (váhová kategorie), ještě tam nic nedokázal. Myslím si, že není nikdo, kdo by věřil, že může vyhrát. On si to namlouvá," je přesvědčený Kozma.

Karlos Vémola se v Ostravě poprvé představí pod organizací Oktagon MMA.

V Brně se do klece postaví Klein, Muradov, Šolc, Ducár, Částková. Celkem je na kartě devět zápasů. V červnu má XFN v plánu uspořádat galavečer v O2 areně. Kdo tam bude? "Hlavní hvězdy O2 areny představíme hned po turnaji v Brně," dodal Kareš.

Otázkou je, jak se bude situace okolo této organizace vyvíjet v následujících týdnech, protože její problémy a neshody uvnitř nabírají na obrátkách.

Oba galavečery bude vysílat O2 TV. Obě akce začínají shodně v 18 hodin, přesto fanouškům nemusí ujít ani jeden zápas. A to z důvodu využití multidimenze, televize nabídne dva přímé přenosy najednou.