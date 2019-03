Nekompromisně! Vémola skolil polského Mamuta a Ostrava měla svého hrdinu

Do očí se mu moc dívat nechtělo, jako by věděl, co přijde. A taky přišlo. Zápasník MMA Karlos Terminátor Vémola v prvním kole ukončil Pawla Brandyse. "Pošťák" doručil zásilku. Jeho premiéra pod organizací Oktagon MMA v Ostravě dopadla podle jeho představ. Polský Mamut byl uškrcen na konci prvního kola.