Show ranařů a těžké K.O! Nosítka v kleci a vydřená obhajoba krále

Převlékli se do civilu a jejich tváře zdobily modřiny, podlitiny, otevřené rány. Kdo se bije v kleci, odchází se šrámy na těle, ale v srdci a v hlavách jsou vítězi, postavili se soupeři. Svůj díl MMA napsala v sobotu Ostrava, kam zavítal cirkus Oktagon MMA. Do posledního místa vyprodaná hala a šest hodin adrenalinu. Hlavní bitvu večera ovládl David Kozma, který obájil pás welterové váhy, když po pěti kolech udolal na body Samuela Krištofiče. Král obhájil svoji korunu.

Hlavní kartu šesti zápasů otevřel zápas neporaženého Miroslava Brože a Milana Ďatelinky. Brož po osmi výhrách ve své kariéře poznal porážku, Slovák mu nedal šanci a několika přesnými trefami ho načal, po jedné přesné šel k zemi. Tam už o sobě český zápasník nevěděl - K.O. a museli k němu být přivoláni i lékaři.

V kleci se objevily dokonce nosítka a Brož byl na nich nakonec odnesen, s okolím přesto komunikoval. „Chtěl bych hlavně popřát Mírovi, aby byl v pořádku," řekl při děkovné řeči v kleci Ďatelinka, který vzal soupeři nulu v zápise porážek. „Moc vám děkuji, ale jsem úplně v pohodě, nemám nic zlomeného, ani otřes mozku, jen jsem prostě dostal perfektní úder, který mě nahulil a nic jsem nevěděl," napsal Brož po půlnoci na svůj facebook.

Smutný pohled. Miroslav Brož skončil po k.o. od Milana Ďatelinky na nosítkách

Jan Gottvald a Mantas Zukauskas, zápas, který došel až do konce, tak trochu výjimečně pro tento galavečer. Nakonec se radoval po výhře na body český zápasník.

Mate Kertesz, Maďar, který si získal české fanoušky, když odolával v minulém zápase Davidu Kozmovi, odmítl mu na dvacet takedownů. V Ostravě se mu postavil slovenský bojovník Radovan Úškrt. V postoji maďarský borec dostával naloženo, aby uspěl, musel jít na zem, a tam se mu dařilo. Pár sekund před koncem druhého kola soupeře doslova ubil desítkami ran pěstí a loktů. Rozhodčí souboj ukončil pro nadvládu Kertesze, na světě bylo T.K.O.

Miloš Petrášek vs. Jeremy Kimball. Vydupaná odveta českého zápasníka s bývalým bojovníkem slavné UFC. Americký Grizzly v listopadu 2018 Melouna sejmul v prvním kole, když se s ním Čech pustil do přestřelky a jedna mu přistála na bradě. Už pár minut po této porážce měl jasno o svém dalším soupeři. „Chci zase jeho, chci odvetu, nikoho jiného."

Přesně po čtyřech měsících se oba potkali v kleci znovu. Oba s vírou, že jejich bude výhra. Petráška táhla touha po odplatě, Kimball zase prohlásil, že bude ještě hladovější než minule.

V Praze na Američana při nástupu fanoušci pískali, poté přiznal, že tohle mu nalilo ještě více energie do žil. Pískot si přál i na Moravě, nedočkal se, žádný povolený doping.

Petrášek se vydal do oktagonu za písně Ostravo od Jaromíra Nohavici a fanoušci roztleskali celou halu. Jenže za chvíli uvítací show a úsměvy skončily, nadešel čas boje v polotěžké váze. O ten tu šlo.

Karlos Terminátor Vémola a jeho další vítězství v prvním kole. Další zápas bude mít v Rusku

Petrášek jako na drátkách, nepostál, adrenalin s ním lomcoval, jako když má před sebou životní zkoušku. Měl, právě se pokoušel projít reparátem s veteránem UFC. První kolo přežil, což bylo více než v premiéře s Kimballem. Mohl se uklidnit.

„Meloun, Meloun," skandovalo více než 11 tisíc fanoušků. Když americký medvěd vyfasoval jednu přesnou na začátku druhého kola, zpozorněl. Konec kola ale patřil jemu, trefil se a Petrášek šel k zemi, naštěstí pro něj složitou situaci zvládl.

Zápas šel do třetího a posledního kola. Nakonec došlo na celý časový limit. Otázkou bylo, koho určí bodoví rozhodčí jako vítěze. Americký zápasník s bříškem vs. vysportovaná atletická postava. Vyhrál Kimball. „Přijel jsem daleko v lepší formě. Miloš je hodně tvrdý zápasník. Pokud chce se mnou někdo zápasit, konkrétně třeba Attila Végh, pojďme si to dát o pás," vyzval Američan slovenského zápasníka a šampiona Bellatoru, který přišel do oktagonu a zvedl hozenou rukavici. „Miloš je jako můj bráška. Chci se za něj pomstít." Zápas by se měl uskutečnit už 8. června v Bratislavě.

Miloš Meloun Petrášek si podmanil Ostravu. S Kimballem ale prohrál i v odvetě

Sport.cz

Po této bitvě přišel vrchol večera. Král welterové váhy organizace Oktagon MMA David Kozma a proti němu Samuel Krištofič, slovenský Pirát, který si přijel pro mistrovský pás českého bojovníka. Rozhodnout musel zápas na pět kol po pěti minutách. „Jsem ten, který stopne Davida Kozmu a vezme si pás šampiona. Pirátova jasná depeše, kterou chtěl předat v Ostravě. Ještě žádný Čech ho nepokořil, Růžový panter Kozma toužil tohle změnit a po vítězné obhajobě odejít do zahraničí.

První kolo. Kozma doručil takedown a tloukl.

Druhé kolo. Kozma poněkolikáté nasadil škrcení, ale Krištofič byl jako lasička, vždycky našel cestu a stále žil.

Třetí kolo. Pěsti jako razítka v postoji z obou stran.

Čtvrté kolo. Kozma útočí, Pirát se brání.

Páté kolo. A stále stejná píseň, která vede k vítězné obhajobě. Pás na znamení vítězství má kolem pasu Kozma, který pár minut poté oznámil, že jeho příští duel bude v zahraničí, dohodl se s ruskou organizací RCC. Tam se představí také Karlos Vémola.

Ten se Ostravě poprvé předvedl pod organizací Oktagon MMA. Vémola, který se v kleci dlouho nezdržel a v prvním kole uškrtil Poláka Pawla Brandyse. "Pošťák" doručil, co slíbil.

Mezi nejvýživnější duely patřila bitva mezi Václavem Mikuláškem a Ondřejem Raškou. Dva, kteří se narodili v ostravském regionu, si přišli vyřídit osobní účty na domácí půdu do klece. Natěšený Mikulášek nedal soupeři šanci. Nejdříve ho několikrát přesně trefil a nakonec uškrtil a výhru si hodně užíval.

Emoce v hlavní roli. Vyhrocenou bitvu o Ostravu ovládl Václav Mikulášek

