Zdrcující oznámení hvězdy. Irský raubíř jde do důchodu

Šokující, překvapivé a pro některé fanoušky zdrcující. Novodobá ikona MMA oznámila konec. Irský raubíř, který přenesl tento sport na jinou úroveň, dostal ho do povědomí milionů fanoušků, oznámil, že už nepřidá další zápas, odchází do sportovního důchodu. Je tu loučení s Conorem McGregorem.

„Ahoj lidi. Rychlé oznámení. Rozhodl jsem se jít do důchodu ze sportu, který se oficiálně nazývá smíšená bojová umění (MMA). Přeju všem mým starým kolegům úspěch. Nyní se připojím ke svým bývalým partnerům, kteří odešli do důchodu. Piňa Colada na mě, kamarádi," napsal třicetiletý zápasník na svůj twitter.

Bývalý šampion UFC v lehké a pérové váze ukončil kariéru, když mu skóre ukazuje 21 výher a 4 porážky. Svůj poslední zápas prohrál v listopadu minulého roku, kdy jej uškrtil Chabib Nurmagomedov. Hned poté se začalo spekulovat, s kým nastoupí dále v kleci. Podle vyjádření irského zápasníka to už nebude nikdo.

Hvězdný Conor McGregor se rozhodl v MMA skončit.

John Locher, ČTK/AP

Pokud McGregor opravdu odejde, MMA ztratí hlavní tvář, která byla nejvíce vidět. A to jak v kleci, tak mimo ni. „Má peníze, aby odešel do důchodu, a jeho whisky je KILLIN. Je to naprosto smysluplné. Kdybych byl on, taky bych odešel do důchodu," citoval server thesun.co.uk prezidenta UFC Dana Whitea. Právě pod touto nejslavnější MMA organizací McGregor bojoval. Tuhle ligu pomohl zvednout ještě výše.

„Uvidíme, jestli to není od něj nějaká hra. Pokud ne a opravdu kariéru ukončí, tak určitě, i když já mám na těch nevyšších místech jiný bojovníky, zanechá za sebou obrovský odkaz a nesmazatelnou stopu," nechal se slyšet bývalý český zápasník MMA Michal Hamršmíd.

Americký sen existuje

"Je to určitě ztráta, i když já jsem nikdy nepatřil k jeho skalním fanouškům. Musím ale uznat, že to byl právě on, kdo posunul tenhle sport o level dva výš. Lidé, kteří se o MMA nezajímali, najednou chtěli vidět tohoto šíleného Ira a jeho výkony v kleci. Záhy zjistili, jak skvělý sport to je. Jeho psychologicke války zůstanou pověstné. Samozřejmě to byl i skvělý bojovník a doklad toho, že americký sen existuje," okomentoval odchod legendy trenér Daniel Barták.

Jeden ze zápasů, který vešel do historie. Za 13 sekund bylo hotovo. Conor McGregor vs. Jose Aldo

Polední Irův zápas trhal rekordy. Válka nesmiřitelných, která se strhla ve slovní válku už před bitvou. Nurmagomedov vyhrál, ale skočil mezi fanoušky a mela byla na světě - mimo klec, i v kleci. "Nepoznal jsem větší zklamání a znechucení," nechal se slyšet White.

Tohle byla poslední Irova tečka z klece, kterou zakončil skvělou kariéru. Bohužel. Napadení autobusu se zápasníky, naposledy zničený telefon fanouškovi a hodiny v cele, kauce, soud. To je jeho druhá tvář. McGregor má miliony na účtu a pomalu přešel na druhý břeh - méně tréninků a více zábavy.

McGregor hovořil o konci kariéry už v dubnu 2016, vrátil se. Přijde další návrat, nebo jde opravdu o definitivní sbohem? U něj totiž nikdy nevíte.