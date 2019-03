Vémola odkryl životní karty. Nejsme barbaři, kteří si rozbíjí hubu v kleci

Odhodlanost, síla, víra, neústupnost, píle, trpělivost, syrovost a žádné tabu. S tím vším vyšel na světlo zápasník MMA Karlos Terminátor Vémola ve své knize Lvi žerou první. První Čech, který zápasil v nejslavnější lize - UFC, se rozhodl poodhalit své soukromí, tajemství. „Byl jsem maximálně otevřený. Knížku jsme napsali pro fanoušky a kvůli vám, kteří jste přišli. A když ji budete číst, tak to bude pecka,“ děkoval Vémola při středečním křtu.

„Neučil jsem se. Já všechno odposlouchal a pak u tabule okecal," vypráví o škole. „Dva měsíce jsem strávil ve vězení, než jsem se vůbec dostal k soudu," vzpomíná na temnější období života. "Někdy ztrácím hlas z toho, jak jsem unavnej, jsem přetrénovaný. Po každém tréninku jsem rozbitej. Nevím, jak dlouho budu takhle fungovat. Tělo jednou vyplivne a řekne konec." Co dále prozradil Vémola v osmi kapitolách svého života?

Davy lidí čekajících na podpis, fotku. Třiatřicetiletý zápasník má velkou podporu fanoušků a on s nimi umí komunikovat. Ti nejvěrnější na něj čekali ve středu v obchodním centru Flora. „Cesta každého sportovce není úplně jednoduchá, není to jen o tom, že vlezeme do klece a rozbijeme si huby. Za tím je toho opravdu hodně," přiznává bojovník MMA.

Karlos Vémola a jeho vítězství v prvním kole, musel nasadit i autopilota. První výhra pod organizací Oktagon MMA.

Sport.cz

"Bolest je jeden ze symbolů dnešního vrcholového sportu. Kdybych to takhle nedělal, nepatřím k nejlepším, už jen proto, že nejsem přirozený talent. Je fakt ale, že před spaním beru prášky na bolest. Je to zlozvyk," prozradil také Terminátor a přiznal, že s autory knihy mluvil úplně o všem.

„Frajeři jsou docela odvážní, ještě jsem to nečetl. Až si to přečtu, tak veškeré stížnosti půjdou přímo k autorům," poškádlil Františka Prachaře a Milana Švece, kteří ho zpovídali a knihu s ním napsali.

Co na Vémolu prozradili?