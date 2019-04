Není to apríl? Kličko se má vrátit do ringu už v květnu

Další krok k velkému comebacku? Minulý týden vyplavaly na povrch informace, že se může boxer Vladimir Kličko vrátit ze sportovního důchodu do ringu. Nyní je podle serveru sportarena.com na světě i datum, a to 25. května. Duel by měl proběhnout v národním sportovním komplexu „Olimpijskyj“ v Kyjevě, který má kapacitu přes 70 tisíc sedaček.