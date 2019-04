Životní šance pro metrákového chlapa. O české těžké váze rozhodne prezident

„Moje osoba už lítala kolem UFC, když tu byl turnaj v Praze. Řešili jsme, že bych mohl eventuelně nastoupit, ale neměl jsem ještě doléčený koleno a necítil se na sto procent, ale věřil jsem, že přijde další šance. Před třemi dny mi volal André Reinders (trenér), že bych mohl být vybraný, ale nesměl jsem k tomu nic říkat, nebylo to jistý. Až ve středu večer se informace potvrdila. Teď se řeší smluvní podmínky, takže taková malá oslavička," potvrdil informaci Sport.cz Martínek ve čtvrtek ráno, když odjížděl na trénink.

Martínek je držitelem pásu organizace Oktagon MMA a celkem má za sebou sedm zápasů, všechny vyhrál. Šťastná sedmička mu dává životní šanci. „Chvíli jsem tomu nemohl uvěřit, myslel jsem si, že mě někdo vodí za nos nebo jde o opožděný apríl. Samozřejmě jsem byl hotovej," přiznal muž s přezdívkou Blackbeard.

Tito bojovníci se představili na galavečeru Oktagon 5 v Ostravě: Jan Malach, Miloš Petrášek, Pavel Simandl a Michal Martínek.

Prvním Čechem v UFC byl Karlos Vémola, toho následoval Viktor Pešta. Ani jeden z nich už není součástí této organizace. Česko má jednu zástupkyni v nejprestižnější lize, tou je Lucie Pudilová.

„Tuhle šanci beru také jako příležitost pro ostatní naše kluky. Když předvedu dobrý výkon, může to být vstupní brána pro další zápasníky, kteří nejsou zatím tolik vidět," nemyslí jen na sebe Martínek, kterého by měl čekat jeden zápas. Jeho soupeřem v Americe má být Brazilec se skóre 6:0.

Přirovnání k draftu v NHL

„Moc k tomu říkat zatím nemůžu, ještě nemám podepsanou smlouvu. Zatím jsem vázaný mlčením. Podle základních informací bych měl mít jeden zápas, a ještě by se tam mělo porvat pár dalších zápasníků. Prezident Dana White na bojovníky přímo kouká a vybere si ty, kteří se mu líbí. Už se taky stalo, že někdo vyhrál, ale výkon se prezidentovi nelíbil a šanci na UFC dostal ten, který prohrál, protože udělal atraktivní zápas," pověděl také Martínek.

V létě získal pás šampiona organizace Oktagon MMA. Z důvodu amerického lasa obhajoba titulu padá. "Pravděpodobně tomu tak bude," přiznal Martínek a dodal. "Pás organizace Oktagon MMA je nejprestižnější trofej v této asociaci, jsem takový mistr republiky. Teď mě čeká posun dál, takový draft do NHL, když to srovnám s hokejem, který jsem hrál hodně let. Nevím, jaká mě čeká cesta, ale vím, že musím zabrat ještě víc a moc se těším," dodal zápasník, kterému váha ukazuje téměř 110 kilo.