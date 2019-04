Vémola vyzývá rappery, ale mě ne, rýpl si Pešta. Terminátor mu poslal drsnou odpověď

Znají se, občas něco o sobě prohodí, ale v kleci se nikdy nepotkali. Zatím. Zápasník Karlos Vémola byl prvním Čechem, který bojoval v UFC, nejprestižnější MMA organizaci. Jeho kroky následoval Viktor Pešta. Střet těchto výrazných postav českého bojového umění by zajímal hodně fanoušků. Může se stát realitou? Pešta je ochoten shodit do polotěžké váhy a potkat se s Terminátorem v kleci.

„To je zápas, který by mě donutil shodit, kvůli němu bych to dal. On vyzývá lidi o váhovku níž. Vyzývá rappery, zpěváky, ale mě ne. Myslím si, že moc dobře ví, proč to dělá," řekl Sport.cz Pešta, který po téměř dvou letech zápasil v Česku. V Liberci na galavečeru Night of Warriors porazil Chorvata Ivana Vitasoviče, když ho ve třetím kole uškrtil. Tam se potkal také s Vémolou, obývali společnou šatnu.

Peštova váha ukazuje nyní okolo 108 kilo a zápasí v těžké váze. Vémola chodí 84 a 93. Právě do druhé jmenované by chtěl jeho potencionální soupeř shodit, aby se mohli potkat v kleci. Pešta má chuť se potkat s Terminátorem v oktagonu, to nezastírá. Na bitvu, která by byla hodna zaplněné O2 areny, musí být ale dva. Nic není nemožné, vše je otázkou nabízených podmínek, především tedy finančních.

„Cvičně jsem si zkoušel shazovat, když jsem byl bez zápasu, dostal jsem se na 103 kilo, pak byl to mělo jít už celkem snadno. Pro mě je přechod do polotěžké váhy zajímavý proto, protože na domácí scéně jsou zajímaví soupeři, to je hlavní důvod," dodal Pešta, který se o přechodu bavil s trenéry i nutričními specialisty v Americe. „Řekli mi, že bych měl shodit, že by to nemusel být problém."

Daniel Barták - Peštův trenér "Viktor s Vémolou, to by byl určitě jeden z největších fightů naší MMA historie. Dobře chápu Viktora, proč ho chce a také Karlose, proč nemá zájem. Každého druhého, který se do něj naváží, by už dávno vyzval, tady si tak jistý v kramflecích už není. Dobře ví, že Viktor umí mnohem víc, než jeho soupeři, které si vybírá. Tady by padla kosa na kámen. Na druhou stranu je otázka, jestli se za někým, kdo furt utíká a klade si podmínky, má cenu honit a vkládat do něj energii."

Teď už jen dohodnout zápas. Tak snadné to ale nebude. Tohle je v rukou především promotérů. Organizaci Oktagon MMA má v Česku pod palcem Ondřej Novotný, zde je nyní Vémola upsaný a nezávazná komunikace mezi Peštou a touto stájí už také proběhla.

„Nemyslím si, že je tento zápas nesmysl, jsem rád, že Viktor uvažuje o změně váhy, zaplaťpánbůh, že to přišlo, i když to už mohlo být před dvěma lety. K tomu zápasu se zatím nijak nestavím, nikdo si o něj neřekl. Všechno se může stát, ale určitě bych Viktorovi nenabídl smlouvu jen na jeden zápas, pak je tu také Karlosova kariéra, co on na to. Chtíčů je moc, vím o této možnosti, ale to je nyní celé."

Pešta by chtěl, Vémola si řekl k možnému duelu také své. A podle jeho vyjádření se fronty na lístky zatím stát nebudou.

"Ať se Viktor Pešta nechává slyšet, jak chce. Ať si tohle nejdřív zaslouží. Pokud já vím, on má v 93 nula zápasů, nula vítězství, nula remíz, takže kdo je Viktor Pešta? Až přijde do 93 a porazí třeba Miloše Petráška, Honzu Gottvalda, Attilu Végha nebo někoho, kdo stojí za to, tak nad tím začnu přemýšlet a bude to pro mě možná i soupeř. V sobotu zápasil s někým, ani nevím, jak se jmenuje. Přivezli mu nějakou oběť z Chorvatska. Ať si šlape kariéru svojí cestou, až se k tomu propracuje a bude moci zápasit s champem, tak ať přijde," vyjádřil se jasně Vémola, který v polovině února přestoupil z XFN do organizace Oktagon MMA, kde má podle svých slov šanci potkat lepší soupeře.

"Všichni jsme warrioři. Zapomeňte na to, když nějaký hejter říká, Pešta se bojí Vémoly a Vémola se bojí Pešty. My se nebojíme nikoho, Pešta se nebojí nikoho, to samé Muradov a já se taky nebojím nikoho. Jdeme zápasit s kýmkoliv. Od toho je zde náš trenér, aby nám řekl, teď na to ještě nemáš, jsi nemocný, nejsi ještě připravený. Poslouchám trenéry, tím se řídím, rozhodně ne tím, co říkají fanoušci. V životě jsem se nikdy před nikým neschoval, naopak se tlačím tam, kde je špička. Chtěl jsem zápasit s Princem, protože porazil dva naše kluky. Narval jsem se do Oktagonu, tam je špička. Ve smlouvě mám, že když bude chtít přijít Kincl, umožní mu to. Až se Pešta vypracuje, že bude nějaká challenge, přijmu ji taky," dodal Termninátor.