To může dělat ožralý fanoušek, vytočil Vémolu trenér. Pak ukončil štvanici a přejel francouzského Prince

Úsměvy rozdával mezi fanoušky už hodiny před zápasem a pokračoval i po vyhecované bitvě v kleci. Zápasník MMA Karlos Vémola si připsal desátou výhru v řadě, když si v Liberci na galavečeru Night of Warriors poradil s Francouzem Princem Aounallahem. Bez problémů. Při jeho nástupu fanoušci kolem povstali, aby viděli Terminátorův příchod. Po zápase si podobnou scénu zopakovali. Český bojovník vyhrál jednoznačně na body ve všech třech kolech. "Na to, že v Liberci houby platí, jsem se zdržel v kleci až až," usmál se vítěz po zápase, přesto měl vztek.

„Nesportovní chování od fanoušků se dá vydržet, ale od trenéra soupeře, to nemám rád. Před zápasem mi strčil kameru s bleskem do ksichtu a zařval - ty prohraješ. Tohle není respekt k soupeři. Tohle může dělat ožralý fanoušek, ne ale střízlivý trenér soupeře," byl Vémola vytočený.

Do liberecké Home Credit Areny přišlo odhadem na šest tisíc fanoušků, kteří viděli na hlavní kartě třináct zápasů. Jedním z očekávaných duelů byla bitva Vémola vs. Aounallah. Tento zápas se měl uskutečnit už dříve, ale kvůli zranění českého zápasníka k němu nedošlo. Slibovaný den dopadl až 6. dubna.

„Doručím, co jsem slíbil. Bude T.K.O.," pronesl několikrát do světa Vémola před tímto zápasem. „Nikdo tu nebude mlátit český kluky," vzkázal také Francouzovi po dvou výhrách nad českými zápasníky Vémola. Eldar Rafigaev ani Martin Šolc na Prince nestačili. Až třetí v řadě upravil skóre. Po bitvě on byl vítězem. Francouzská štvanice skončila.

Vémolova klasika opět slavila úspěch

Opatrný začátek, ale poté Vémolova klasika, take down a desítky loktů ve tváři skončily na hlavě soupeře, i když se jen bránil, prvních pět minut vydržel.

Karlos Terminátor Vémola.

Oktagon MMA

Druhé kolo poznalo stejný začátek jako úvodní, jako přes kopírák. Český zápasník hodil a vzal si ordinační hodiny v ground and pound. Francouz se pokusil několikrát vstát, ale vždy skončil na zádech, jako na gumě. Po druhém kole se jelo dál, oba museli ale upravit cutmani.

Aounallah si na úvod posledního dějství chtěl s Vémolou povídat, ten to ale odmítl a jel si svoji hru. Hodil, loktoval a tloukl. A takto do konce poslední sekundy.

"Takticky jsem zvládnul zápas na jedničku. Hodně lidí říkalo, že mě Prince zničí v postoji, ale nemyslím si, že jsem dostal jediný úder. Vše bylo podle plánu. Na začátku třetího kola se chtěl objímat, podávat si ruce, ale to sem nepatří. Před zápasem na mě flušete, po zápase ti prokážu respekt, ale ne při zápase. Chtěl mě vykolejit - bráško a tyhle řeči. Ne, jsi můj nepřítel, až skončí zápas, tak se budeme kamarádit," řekl k zápasu Vémola.

Na libereckém galavečeru se fanoušci dočkali sedmnácti zápasů. V oktagonu se představil také druhý Čech, který poznal UFC, Viktor Pešta, který bojoval o světový pás organizace WASO s Chorvatem Ivanem Vatasovičem. Do klece vkročil dále David Dvořák, Makhmud Muradov. Tyto duely skončily až po vydání tohoto článku.