Vémola jede skolit ruského medvěda. Jeho hlava bude víc rozbitá, slibuje

Vémola má nyní za sebou sérii deseti výher v řadě. Z předešlých 18 zápasů jich 17 vyhrál. Naposledy slavil 6. dubna na galavečeru Night of Warriors v Liberci, kde si poradil s Francouzem Princem Aounallahem.

Teď se v kleci pobije se sedmadvacetiletým Rusem, který má skóre 13 vítězství a 3 prohry. „Fight v Rusku je strašně důležitý z pohledu reprezentování českého MMA a také z hlediska mého návratu zpět do evropské špičky, proto jsem nedělal v posledním zápase riskantní věci," vrátil se Vémola k bodové výhře nad Francouzem.

Český zápasník se potkal s tímto soupeřem v dubnu, Ragozin porazil stejného soka v listopadu minulého roku. Také na body. „On mě sleduje, myslím, že poslední zápas byla krásná vizitka. Já jsem se s Princem rozhodně netrápil. On taky ne, ale u mě to byl tah na jednu branku. V Rusku to bude o tom, kdo chce víc. A já chci víc," má sebevědomí český třiatřicetiletý zápasník, který bojoval mimo československé území naposledy v srpnu 2015. To prohrál v Londýně s Jackem Hermanssonem. Od té doby se předvedl devětkrát doma, jednou na Slovensku a jen vítězil. Nyní vyrazí do Ruska.

„Bude to zápas hlavně o fyzičce. Musím počítat s tím, že proti mně budou fanoušci a rozhodčí, kteří mě budou zvedat. Musím být připravený na to, že budu pracovat a oni mě zvednou znovu a znovu. Musím mít fýzu na tři až čtyři hody na kolo. Myslím, že ho porazím na body. Nesmím ztratit srdce," připomíná si Vémola.

„Já tam jedu s tím, že budu připravený a rozhodčí a soupeř budou proti mně. Dav bude proti mně, ale myslím, že si je koupím, až uvidí moji českou zarputilost a vytrvalost. Ragozin prohrál jeden zápas, který byl hlavním na galavečeru, kde ho soupeř naházel a teď na něj bude obrovskej tlak. Já tam jedu jako český kluk, který nemá co ztratit. Český lev, který chce všechno. Jeho hlava bude víc rozbitá než moje. Jedu si pro vítězství, a přes to nejede vlak," nepochybuje Vémola.