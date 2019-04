Z klece do ringu. Ducár bude boxovat o pás světového šampiona

Klec, ring, je mu to jedno. Pro tentokrát má navrch šestnáct provazů. Profesionální boxer Vasil Ducár se 8. června v Johannesburgu utká s domácím Jihoafričanem Kevinem Lerenou o pás světového šampiona organizace IBO v polotěžké váhové kategorii do 90,7 kg. Český boxer, který se věnuje i bojovým uměním MMA a K1, loni v září nečekaně získal světový titul organizace WBF. Teď jej čeká další výzva a nejtěžší soupeř v dosavadní kariéře.

"Je to splněný sen. Každý boxer si přeje mít jednou takový zápas. Jsem za takovou příležitost ohromně rád, to se nepoštěstí každému," uvedl Ducár pro deník Sport. V zápase s domácím favoritem bude outsider, ale je s tím vyrovnaný. "Prakticky vždy, když jsem jel do zahraničí, tak to bylo takzvaně na porážku, ale zatím jsem pokaždé nakonec vyhrál," podotkl.

Naposledy se mu podařilo 29. září zaskočit v Lille Francouze Samuela Kadjeho, kterého knokautoval sedm sekund před koncem závěrečného 10. kola a získal pás šampiona WBF. Ducár si připsal sedmou výhru a v profiringu je nadále neporažený. Jen jeho loňský souboj s Vladimírem Řezníčkem v Karlových Varech skončil nerozhodně.

https://www.facebook.com/vasil.ducar/videos/2169681129711450/

O tři roky mladší Lerena má na kontě mezi profesionály 23 zápasů a jen jednou - už před pěti lety - prohrál. Pás šampiona IBO získal v září 2017 a třikrát jej obhájil, naposledy letos v březnu.

IBO nepatří mezi čtyři hlavní boxerské organizace (WBO, WBC, WBA, IBF), renomé ale má. V těžké váze její pás drží například i světová jednička Brit Anthony Joshua.

Před měsícem Ducár prožíval hektické období - 16. března měl MMA zápas v Brně na galavečeru XFN, ten nakonec prohrál. O osm dnů později měl v Jekatěrinburgu boxovat o mezinárodní titul organizace IBF s Alexejem Papinem. Na souboj ale nedošlo, soupeř se zranil.

https://www.facebook.com/930543307030597/videos/1911403818959989/

Sport je jeho život, ale někdy toho je hodně. „Nebudu lhát, je to náročný. Obzvlášť ještě v kombinaci s prací u policie České republiky. Někdy fakt doslova padám na hubu," přiznal v rozhovoru pro Sport.cz devětadvacetiletý sportovec.

Teď žije dalším sportovním snem. I když patří v boxu do širší špičky, nevzdává se ani MMA. „Původně jsem do MMA nechtěl, ale pozvali mě na gala do O2 areny a když jsem viděl 8000 lidí v Česku na bojovém galavečeru, tak jsem to chtěl taky zažít," dodal Ducár.

Co vše v ringu a v kleci ještě předvede?