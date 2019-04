Tady je důkaz. Rychlá levačka a bouřlivák McGregor rozdupal fanouškovi telefon

Jak to bylo opravdu s rozdupaným telefonem od výstředního zápasníka MMA Conora McGregora? Na svět se dostalo video, které zachycuje kontroverzní příběh irského bouřliváka v Miami. Ten se před měsícem po páté hodině ranní dostal do sporu s jedním fanouškem.

Několik příznivců si McGregora fotilo, viděl, že má kolem sebe asi deset lidí. V jeden okamžik ho lidé obestoupili a on se s jedním z nich dostal do křížku. Proč? To není na videu vidět, ale telefon mu levou rukou vytrhl, položil na zem a několikrát na něj dupl.

McGregora následně zatkla policie, ten byl po zaplacení kauce 12 500 dolarů propuštěn. „McGregor se zapojil do malého sporu, který musela nakonec řešit policie. Slibuje plnou spolupráci při vyšetřování případu," prohlásil po incidentu právník Samuel Rabin.

Podle serveru sports.yahoo.com fanoušek obvinění stáhl a obě strany spor urovnaly mimosoudně. Poškozený měl požádat o náhradu 15 tisíc dolarů. Nejvíce byl ale rozrušený z toho, že přišel o fotografii svého dítěte.