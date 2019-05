Když si alfa samci dokazují, kdo koho pomlátí. Dříč vs. talent

„Každý chvilku tahá pilku. V postoji je lepší Leo, je přesnější, David má své takedowny a zem, tam vyhrává on, i když to Leo nerad slyší," směje se trenér Marek Lončák, který oba zápasníky trénuje.

Kozma má šestadvacet let a v profesionální kleci si vybojoval už slušné jméno, dostal se do ruské stáje RCC. Jedenadvacetiletého Brichtu zbrzdilo zranění a také jeho hlava, MMA nebylo na prvním místě, to se má změnit, 24. května se představí na Heroes Gate.

Leo Brichta se vrací a takhle mu to lítá.

Sport.cz

„On je hrozný talent, větší jsem snad neviděl. On nemusí trénovat a stejně tady všechny pomlátí, tohle nechápu. Já si vše vydřel, on má talent, v tomhle mu závidím. On to má od pána Boha. Chce seknou s prací a pořádně se do MMA opřít, tak jsem zvědav, doufám, že na to nebude kašlat," říká o parťákovi Kozma.

Legrácky, vtípky, ale když trenér spustí čas, oba si hájí svoje. „Já ho porážím, myslím, že i David to potvrdí. V každém sparingu mám navrch a on to ví. Já jsem přes postoj, David je přes wrestling, ale ani tam nemám problém. Umím se adaptovat na cokoli, myslím, že jsem komplexní zápasník." nechybí Brichtovi sebevědomí. To mu nikdy nescházelo.

Kozma hází, preferuje zem a loktuje, Brichta je střelec, který se vrhne do přestřelky a když cítí krev, naskočí mu adrenalin ještě více. Každý má své přednosti, navzájem se ale posouvají.

25 minut bitvy! David Kozma porazil v Ostravě v titulovém zápase Piráta.

„Jsem těžší, musím ho házet, když jsme v postoji, tak mě mlátí, když ho hodím, tak ho mlátím zase já. Známe se, nemáme před sebou respekt, trénujeme, abychom se posouvali dál," potvrzuje Kozma, který věří, že se Brichta může dostal daleko, ale nesmí se na MMA kašlat.

„Cítím se na koni, vím, že na to mám, jsem dobrej. MMA může člověka zajistit. Záleží na vyhraných zápasech, jak se umí kdo prodat, jakou má marketingovou strategii. Faktorů je hrozně moc," přidává mladší z dvojice další atributy, které se podílí na úspěchu. „Vracím se a mám chuť zase trénovat. Moc se těším, teď se to na sto procent změní," slibuje Brichta.

Kdo dojde dál, kdo bude lepší? V kleci má šanci dříč i talent. O všem rozhodne hlava. Ta už pohřbila hodně sportovců.