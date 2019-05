Prošel tvrďáky v Polsku, teď česká hvězda zažije premiéru na Slovensku

„Těším se jako vždycky. Čeká mě zápas pod novou organizací, je to taková nová kniha. Na Slovensku jsem s MMA začínal, první zápas jsem měl v Košicích. Pamatuju si, že jsme tam jeli autem v pěti a já vyhrál za 26 sekund. Pak za mnou přišli novináři a já ještě nemluvil dobře česky, měl jsem z nich stres," vzpomíná s úsměvem na slovenské začátky Muradov.

Kariéru odstartoval v dubnu 2012. V kalendářním roce 2013 si dal zápas v Bratislavě s Peterem Čapkovicem, vyhrál ve druhém kole na škrcení. „Bratislavu mám rád," opakuje Muradov.

Jasná záležitost pro Makhmuda Muradova

Muradov si drží nyní devět vítězství v řadě. V bratislavské hale Ondreje Nepely se měl potkat v kleci se zvučnými jmény, jenže podle Muradova potencionální soupeři odřekli. Padl i poslední domluvený Brazilec. „Hlavně, ať soupeř udělá váhu a jedeme dál, já jsem připravený," je v klidu Muradov, který si před tímto zápasem prošel ostrými sparingy v Polsku. „Tam to je jiný, prostě tvrďáci. U nich je MMA na jiném levelu, jsem rád, že k nim patřím, berou mě jako rodinu."

Na začátku května zápasník pražského Monster Gymu podepsal čtyřzápasový kontrakt s organizací OKTAGON MMA, jeho zápasy by měly proběhnout na české a slovenské půdě. Několikrát zmíněné zahraničí se odkládá na neurčito.

Machmud Muradov vs. Grzegorz Siwy. Když rozhodne koleno 10 sekund před koncem.

„Na webu tapology je napsáno, že zápasím na Dana White's Contender Series, že budu ve Vegas. Jednali se mnou, ale já řekl ne. Oni chtěli, já to ale odřekl. Řekli mi, že když vyhraju, budu v UFC, já řekl ne. Když mi dáte smlouvu, půjdu do toho. Všechno má svůj čas, teď je čas na OKTAGON. Jsem rád, že se můžu ukázat v Československu, že nás tu platí, že tu jsem nějaká hvězda než pojedu někam do Ruska, kde mě nikdo nezná. Kde platí bůhví kolik peněz," vysvětluje své rozhodnutí Muradov, který před pár dny odmítl pozvání do Miami, kam ho pozval neporažený boxer Floyd Mayweather.

„Nevím, kdy tam pojedu," usmívá se Muradov. On je v tréninku a Mayweather by si chtěl užívat života. Český bojovník má nyní v plánu jiné priority. Červnový zápas v Bratislavě, za měsíc má přidat další. „Potom pojedu pozdravit maminku, má narozeniny," dodává zápasník, kterého čeká na Slovensku patrně vyprodaná arena.