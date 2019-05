Boxeři Kuby ovládli Velkou cenu Ústí, vyhrála i Kučerová

Boxeři Kuby opanovali jubilejní 50. ročník Velké ceny Ústí nad Labem. V sobotních zápasech proměnili ve vítězství všech pět finálových účastí. Z úspěchu se radovali úřadující mistři světa z roku 2017 Yosvany Veitía (kategorie do 52 kg), Andy Cruz Gómez (do 63 kg), Julio César La Cruz (do 81 kg), olympijský vítěz z Ria de Janeiro a světový šampion z roku 2015 Arlen López Cardona (do 75 kg) a juniorský mistr světa Dainier Cristian Pero Justíz (nad 91 kg).