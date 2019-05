Král těžké váhy jde bránit své pásy. Postaví se mu 120kilový Ničitel

Devětadvacetiletý Joshua má čistý profesionální rejstřík zápasů. Statistiky mu ukazují 22 duelů, 22 výher, 21 soubojů ukončil stylem K.O. I proto je světová jednička.

Stejně starý Ruiz je podle serveru boxrec.com světová čtrnáctka, boxerský svět ho zná pod přezdívkou The Destroyer - Ničitel. V profesionální kariéře má 32 výher a jen jednu porážku. Tu si připsal v prosinci 2016, když bojoval o volný pás organizace WBO s Josephem Parkerem. Američan mexického původu prohrál, teď má před sebou další možnost, jak přepsat historii.

Proti sobě se postaví o 10 centimetrů vyšší Joshua (198 cm) a přibližně o 10 kilogramů těžší Ruiz. Ten v posledním zápase vážil téměř 120 kilo. Těžšího soka Joshua v ringu patrně ještě nepotkal. „Všichni mě podceňují kvůli tomu, jak vypadám, ale jakmile uvidí moji rychlost rukou, pohyb, který mám, uvidí, co v sobě mám," věří si Ruiz.

Favoritem je ale Angličan Joshua. Ruiz přesto není nervózní, i když je před ním největší zápas kariéry. Ten bude také řádně ohodnocen. Podle serveru mirror.co.uk vyinkasuje 5 milionů liber, což je asi 145 milionů korun.

„Bude to tvrdý boj. Tohle je můj debut v Americe. Spousta lidí se bude dívat, a to jak ve Velké Británii, tak po celém světě. Chci na ně zapůsobit. Mnoho lidí podceňuje Ruize, ale on je velmi dobrý bojovník, má můj respekt," nechal se slyšet Joshua.

https://www.facebook.com/anthonyjoshuaboxer/videos/183743905905694/

Ruiz přiznal, že sledoval svého soupeře už do jeho začátků a je jeho velkým fanouškem. Teď spolu svedou bitvu o světové pásy. Na pár kol bude muset na sympatie zapomenout. Může být prvním mexickým světovým šampiónem těžké váhy. "Jsem tady, abych si vzal to, co má Anthony Joshua." A to jsou pásy šampiona, které jsou nyní v anglických rukou.

Ruiz by se rád dostal do společnosti světových boxerských velikánů, jako jsou Mike Tyson, Evander Holyfield a Lennox Lewis. Míří do nejvyšších pater, do těch, kam mohou jen legendy. Musí ale uspět. Ruiz se narodil v Kalifornii a má mexické kořeny. Jenže proti němu bude stát ten, který ještě nikdy neprohrál. Pokud Ruiz dokáže, co nikdo před ním, jeho jméno vyletí do závratných výšin.

„Tohle je pro mexické lidi a děti. Probudím je. Být prvním mexickým mistrem světa je můj sen. Nastal čas psát historii, nadešel můj čas. Neuspěl jsem proti Josephovi Parkerovi, teď nechci znovu selhat. Anthony Joshua je skvělý bojovník, má můj obrovský respekt, ale nikdy nestál před nikým, jako jsem já," řekl také Ruiz větu, kterou používá hodně boxerů a bojovníků. Ne každý ji ale dokáže poté potvrdit mezi provazy: 1. června bude jasno, kdo je lepší.