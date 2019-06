Neuvěřitelná oddanost české hvězdy. Bývalý hrobník našel domov

Tomu se říká velký úlovek, i když ve skutečnosti jde o muší váhu. Organizace OKTAGON MMA získala do svých řad Davida Dvořáka. Zápasníka MMA, který chodí váhu do 57 kilo. Postavou nebourá futra, výkony ale seká soupeře se železnou pravidelností. Naposledy prohrál před sedmi lety, nyní si drží dvanáct výher v řadě. Dvanáctku nájezdníků v kleci ukončil před limitem. Devět z nich se nepodívalo ani do druhého kola. Pokud čekáte, že úspěchy posbíral jako profesionální sportovec, jste vedle. Za pozicí ve světové padesátce jsou také mozoly od lopaty a krumpáče.

„Jednání dlouho netrvala. Stačilo si párkrát sednout a domluva byla velice rychle na světě. S vedením organizace jsem měl vždy dobré vztahy, takže nebylo složité se domluvit," potvrdil Dvořák Sport.cz dvouletý kontrakt.

Česká jednička v muší váze zaujímá 44. místo na světě podle žebříčku FighMatrix. V řeči zápasů má Dvořák bilanci 16 výher a 3 porážky. Ačkoliv patří zápasník z hradeckého klubu All Sports Academy k širší špičce na této planetě, do pohodlného života, kde by řešil jen tréninky a regeneraci, mu něco mnoho let chybělo.

Aby mohl trénovat, žít, platit si zahraniční kempy, musel si na MMA kariéru vydělávat i mimo zdi tělocvičny. Do září 2018 pracoval až sedm dnů v týdnu, poslední dva roky se točil kolem stavby dálnic. Ráno trénink, potom práce, následoval další tréninkový dril. Představa pohodové regenerace mezi tréninky byla u tohoto kluka nereálná, sci-fi, utopie.

Málokdo ví, že tento bojovník pracoval také po stavbách, kopal jezírka, trénoval lidi, byl šatnářem na diskotéce, roky poznával i práci hrobníka. „Nekopalo se každý den, ale zažil jsem i období, kdy se kopalo v -15 stupních. Šlo to a beru tuhle kapitolu jako skvělou zkušenost. Všechno je lepší než kancelář. Mám sice vysokou školu, ale 100x raději budu dělat hrobníka, házet cihly na stavbě, než sedět v kanclu. To nikdy! Jsem kluk z vesnice a nepatřím do kanceláře," má svůj pohled na svět tento zápasník.

Čištění cihel jako relax

I dnes občas zaskočí na melouch. Krumpáč a lopata jako specifický druh přípravy. „Když někdo potřebuje něco na stavbě třeba vykopat, zaházet, jdu, ale už nic velkého," přiznává Dvořák, který měl poslední zápas v dubnu v Liberci na galavečeru Night of Warriors. Za 190 sekund měl šichtu pod Ještědem za sebou.

„Čtrnáct dnů před posledním zápasem jsem byl na dva dny čistit cihly. Kromě cihel jsem vyčistil i hlavu a nemyslel na dietu, takže to má i drobné výhody. Hodně sportovců musí mít i další práce. O to víc si vážím kluků, kteří to mají opravdu vydřené. Pocit z výhry je úplně jiný, když víte, že vás každá výhra posouvá dál a dál od stavby a házení cihel," přiznává Dvořák tvrdou realitu života českého zápasníka MMA.

Před Libercem se čtyřikrát předvedl na akcích XFN. Zde řešil a stále řeší problémy. „S XFN jsem nějakou dobu jednal, ale tam nebylo možné se na ničem domluvit. Stále mi dluží necelých 80 tisíc korun," vrací se Dvořák k minulým měsícům, které ještě nedostaly definitivní tečku a ve vzduchu stále visí neproplacená částka za vyhrané duely.

Každý má určitou roli v českém MMA, předchozí angažmá nevyšlo, přestalo Dvořákovi dávat smysl, proto zvolil jiného režiséra a chce se ukázat domácím fanouškům, kteří ho chtějí vidět bojovat v kleci.

Ondřej Novotný, promotér OKTAGON MMA „Máme velkou radost, že se k nám vrací trenér první série OKTAGON Výzvy, protože společně jsme celý ten příběh začali a teď v něm můžeme pokračovat. David je skvělý zápasník, a ještě lepší člověk. O to je spolupráce je pro nás přínosnější, milejší a o to se na ní víc těšíme."

Tři písmena jsou minulostí, teď nadějný zápasník spojil budoucnost se stájí, která je nyní nejvíce vidět na českém MMA trhu. „Vyjdou mi v hodně věcech vstříc a myslím, že v tuto chvíli jde o nejlepší spojení v mé kariéře. Věřím, že budu mít malinko víc klidu. Celá situace se kolem mě stabilizovala a už můžu jen v klidu trénovat," těší Dvořáka, který má už v hlavě i další možný fight.

„Zápas bude brzo, ale tohle musí říct první OKTAGON MMA. Nicméně to bude stát za to," slibuje nová tvář organizace, která v sobotu pořádá galavečer v Bratislavě. Podle prodeje vstupenek bude vyprodáno, dorazit má jedenáct tisíc fanoušků bojových sportů. Na stadionu Ondreje Nepely se Dvořák ještě nepředstaví. Podle jeho slov je jistá ale jiná věc.

„Zahraničí bude už letos. Šance byla a ne jenom jedna, ale tímhle rozhodnutím se nic nemění. Tohle prostě dotáhnu do konce! Do konce roku budu profesionálem každým coulem," slibuje i sama sobě česká jednička v muší váze. Proto, kdo by chtěl něco vykopat, pomoct na stavbě, Dvořák má omezený čas. Na konci roku už žádné melouchy nebere.

