Box není kulturistika. Fury by si s jedničkou těžké váhy vytřel zadek, tvrdí Konečný

Joshua překvapivě prohrál, co říkáte na jeho výkon?

Boxoval a zároveň neboxoval, bylo to divný. Napadlo mě, že musel být indisponovaný, nebo to prostě nedal psychicky. Ruiz boxoval výborně, ale Joshua, to bylo fakt divný.

Mohl mít strach?

Mohla to být hlava, to se může stát, ale on není žádnej mladej kluk, on je olympijský vítěz, mistr světa, držitel několika pásů, porazil Klička, u něj se psychická stránka omlouvá blbě. Napadla mě i úmyslná porážka, protože výkon nebyl vůbec adekvátní jeho kvalitě. Pokud měl nějaký problém, počítám, že by to řekl, což se nestalo.

Angličan si připsal první porážku v kariéře, co bude dál?

Jedna porážka nemusí znamenat nic hrozného. Pokud přijde odveta a Ruize přejede, tak porážka nebude znamenat nic. Jestliže k odvetě ale nedojde, případně předvede zase nevýrazný výkon, tak tohle nemůže být dlouho mistr světa, to není ideální prezentace šampiona.

Je Joshua přeceňovaným boxerem?

Doteď jsem si to nemyslel. Věděl jsem, že Ruiz není špatný boxer, ale výsledek mě překvapil. Nečekal jsem, že půjde o téměř jednostranný zápas. Když byla kola vyrovnaná, tak se nic nedělo, pokud padla rána, tak to mělo rychlý spád.

Lukáš Konečný Ve své kariéře vybojoval šest různých pásů. Ze čtyř duelů o titul mistra světa jednou vyhrál. V dubnu 2012 se jako první český boxer stal profesionálním mistrem světa, když knokautoval Salima Larbiho z Francie a stal se prozatímním šampionem organizace WBO v lehké střední váze.

Pro fanoušky byl Joshua favorit, bylo to částečně i tím, jak oba boxeři vypadají?

Částečně ano, ale Joshua byl právem favorit vzhledem k tomu, co má za sebou. Na Ruize bych si nevsadil, ale bavíme se o sportu a box není žádná kulturistika, kde rozhoduje postava. Osobně si myslím, že svalová hmota je trochu na obtíž, svaly berou kyslík. Boxeři nejsou kulturisti, Ruiz je zase druhý extrém, evidentně mu to až tolik ale nevadí.

Platí v tomto případě úsloví – kdo má vanu, ten má ránu?

No, částečně to platí, ale boxer musí mít taky rychlost a Ruiz je rychlej, i když je tlustej jako prase.

Kdo je nyní světová jednička těžké váhy?

Teď Ruiz, získal pásy, které měl Joshua. Osobně si ale myslím, že dlouho jedničkou nebude. Joshua, případně někdo jiný ho zbije. Fury by si s ním vytřel zadek.

Lukáš Konečný vs. Salim Larbi, boj o světový pás v Brně v roce 2012.