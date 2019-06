Kam fanoušek nemůže, za kulisy bojovníků po jejich bitvách. Co se dělo v Bratislavě?

Krok za kulisy tam, kam se fanoušci nedostanou. Jak vypadají bojovníci po zápasech? Jak se cítí? Mají chuť se bavit? Co prožívají? Máme tu malou ochutnávku za oponu. Takto se chovali, tvářili a mluvili zápasníci MMA po galavečeru OKTAGON MMA, který proběhl v sobotu v Bratislavě. Nervy a adrenalin, když vyhrajete, vše z vás spadne. A je jedno, že hodiny ukazují půlnoc.

Jako jeden z prvních přichází na tiskovou konferenci Samuel Krištofič, po dvou porážkách slaví v Bratislavě výhru, navíc za 28 sekund, takže velká úleva a radost. Když vidí bagety, má jasno, dvě bere a pozdní večeře je na světě. „Příště víc masa a míň zeleniny," usměje se k přítomným. „Hele, koupil jsem si batoh v Thajsku, se slevou," pronáší a otáčí se, aby byl batoh vidět. Když se zvítězí, je veselo.

Mezitím přichází Američan Virgil Zwicker, nemá židli, takže si sedá mezi novináře a chladí si nohu. Před pár minutami porazil hvězdu večera Attilu Végha. Za pár minut je už usazen vedle Makhmuda Muradova, organizátoři posadili vítěze na správné místo v místnosti.

Gábor Boráros slaví výhru na kleci a zahazuje zuby

Sport.cz

Muradov má zase žízeň, ale nechce rušit, hodí se fotograf, který je na blízku a vodu podá. Úsměv jako poděkování nechybí.

Když Krištofič odpovídá na jednu z otázek, zazvoní mu telefon. „Omlouvám se." „Jen si to zvedni," zazní z davu novinářů. Srandičky a Slovák zapomíná otázku. Takže ještě jednou. Mezitím si Muradov točí na telefon záběry na sociální sítě. Gábor Boráros si zase vyřizuje záležitosti na telefonu. Není tázán, má čas.

Řeč se stočí samozřejmě i na souboj, který má být v listopadu v O2 areně, takzvaný zápas století mezí Karlosem Vémolou a Attilou Véghem, ten právě prohrál, k tomu by o Vémolu měli zájem další bojovníci. Už jich začíná být fronta. Ne, zápas století bude, co bude dál, se uvidí.

Povedená přední a blesková výhra Piráta za 28 sekund.

Sport.cz

Slovo dostává Muradov, ten by mohl zápasit snad ob týden. „Řekněte kde, kdo, zaplaťte a já jdu, mně to je jedno," usmívá se zápasník, který si připsal desátou výhru v řadě. „On chce zápasit každý měsíc, musíme přidat turnaje. Přestaneme bourat a rozjedeme další turnaj," naráží na aktuální rozebírání klece o pár metrů vedle promotér organizace OKTAGON MMA Ondřej Novotný. Muradov uvažuje o přechodu do welteru, tam je časem možný zápas s Davidem Kozmou, šampionem této stáje. „Když pan Kozma bude mít volno, beru," dodává Čech s uzbeckými kořeny.

Poté si bere slovo Novotný a lehce si utahuje ze Zwickera. „On je fantastický, ale není to s ním úplně jednoduchý, ale to nebudeme překládat." „Jsi skvělej," říká už Novotný v angličtině a dívá se na Američana. Vtípek každý chápe.

Oslava. Takto slaví těsně po ukončení zápasu Makhmud Muradov.

SPORT.CZ

Mezitím se Zwicker rozpovídal o zápasu, o organizaci a fanoušcích. Na druhém konci řady stolu si Krištofič. Lehce v obličeji pochroumaný Ryšavý a Boráros jedou svoji tiskovku a povídají si. Emocí ze zápasů je hodně, baví se tři vítězové.

Ještě dojde na Američana, který si stále leduje nohu. Diskuse se stáčí na téma váha a její ideální dodržení. „Používá metody, které nejsou pro tohle století, jsou zastaralé," zlobí se na oko Novotný, Zwicker jen vykulí oči a směje se.

11 tisíc lidí sleduje hrdinu, příchází Gábor Boráros.

SPORT.CZ

Na téma váha se hodí ještě jiný národ, ten s děláním váhy u této organizace nemá problémy. „Brazilcům jsme pomohli s váhou, koupili jsme jim letenky a v ceně nebylo jídlo, třicet hodin nejedli a nepili," přidává Novotný historku s letenkami, kde zahaprovala komunikace s leteckou společností. "Od příště máme recept na shazování pro Američany, letenky bez jídla a pití. Čtyři Brazilci přijeli bez peněz a bez karty," upřesňuje překvapení Novotný.

Poslední slovo si bere Boráros. „Děkujeme pěkně," loučí se za všechny jeden z nejvíce potetovaných bojovníků. Galavečer, který začínal v sobotu v 18 hodin, končí pár minut po půlnoci, tedy už v neděli.