Schytal rány jako z děla. Můžu boxovat s kýmkoliv na planetě, těší českého ranaře

Dva životní okamžiky prožil český boxer v Jihoafrické republice. O víkendu bojoval o světový pás organizace IBO v křížové váze do 90,7 kilogramu. Nakonec Vasil Ducár po dvanácti kolech prohrál na body, pás zůstal v držení domácího šampiona Kevina Lereny. Tuhle bitvu český policista prohrál, další ale vyhrál, hned po boji požádal přítelkyni o ruku. „Vždycky se bojíte odmítnutí, ale doufáte, že zrovna vám se to nestane,“ řekl s úsměvem devětadvacetiletý Ducár v rozhovoru pro Sport.cz.

Prohrál jste zápas o titul mistra světa, převládá ve vás smutek?

Jak se to vezme. Před zápasem bych tenhle výsledek víceméně bral, teď už ne. (smích)

Proč?

Do zápasu jsem šel s přehnaným respektem a z velké defenzivy. Chtěl jsem si pohlídat, abych hlavně nedostal K.O., ale cítil jsem, že i když soupeř měl ránu jako z děla, že na něj mám.

Jedenáct kol jste držel a v posledním to zkusil rozbalit, jestli nepadne, je to tak?

Poslední kolo bylo klasika. Chtěl jsem vítězství urvat, což mohlo být jen K.O. Zkusil jsem to, ale soupeř měl neprostupnou obranu.

Berete bitvu o světový pás organizace IBO jako dosavadní vrchol kariéry?

Co je víc? Už nic, takže to byl vrchol. Teď je tu ale nový začátek. Vyslal jsem zprávu do světa, že můžu boxovat s kýmkoliv na této planetě.

Český boxer Vasil Ducár (vpravo) během úderu směrem k Jihoafričanovi Kevinu Lerenovi.

STR, ČTK/AP

Přijde další šance?

Doufám, že ano.

Nezvedli vám ruku jako vítězovi, ale máte hlavu nastavenou tak, že jste udělal hodně pro reklamu českého boxu?

Když vezmu fakta, česká hymna a barvy byly v Africe, a to na zápasu, který byl sledovaný po celém světě, takže za mě ano, byla to reklama na český box a podle ohlasů diváků a promotérů soupeřova týmu, byla i dobrá.

Jaké ohlasy se k vám donesly z Česka?

Četl jsem pár komentářů boxerů a přišlo mi i pár zpráv. Vlastně jen pozitivní a pochvaly. Týden v Jihoafrické republice byla určitě zkušenost a zase jsem viděl jiný život. Každopádně promoterům jsem se líbil a mám příslib, že si mě pozvou znovu.

Co plánujete dál, zase box, nebo si střihnete MMA, K1? Máte vůbec po porážce chuť bojovat?

Já mám náladu a chuť do fightu vždycky. Prvního července bude turnaj v Brně na koupališti Dobrák, tam si střihnu zápas. Jen ještě nevím, jestli box, nebo K1, uvidíme a dál se zařídím podle nabídek.

Vasil Ducár poklekl a po duelu o titul mistra světa požádal přítelkyni v Jihoafrické republice o ruku.

Facebook: Vasil Ducár

I přes porážku jste se odhodlal k životnímu kroku a hned po duelu požádal přítelkyni o ruku...

Ano a ona řekla ano (smích).

Počítám, že jste měl akci přiravenou dopředu, plán jako na zápas?

Samozřejmě, že jsem to měl připravený, jinak bych neměl prstýnek (smích).

Přítelkyně nic netušila?

Nevěděla nic.

Co kdyby řekla ne?

Vždycky se bojíte odmítnutí, ale doufáte, že zrovna vám se to nestane (smích).