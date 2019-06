Nejslavnější hlavička posledních hodin? Žádný fotbal, překvapivě přišla v MMA

Co na pseudokauzu říká samozný Attila Végh? "Chtěl bych všem poděkovat. Do přípravy jsem dal všechno. On měl svůj den a hlavičku vůbec neřeším, to nebyl žádný úmyslný faul, ani si ji nepamatuju, možná já jsem dal do toho hlavu a on mi dal nějakou hlavičku. Od toho momentu jsem byl nahulený. Jsem bojovník a postavím se znovu na nohy, hlavně, že nemám žádné zranění. Nejlepší je výhra, ale člověk nemůže jen vyhrávat. Jsem s tím smířený a soupeřovi gratuluju, byl lepší, jde se dál. Díky všem fanouškům a organizátorům. Attila come back," prohlásil Végh, kterého se pochopitelně hlavička týkala nejvíce. Jeho slova snad všechny pochybnosti zaženou.

Dalším soupeřem Végha má být Karlos Vémola, na podzim se mají potkat v kleci v „zápase století," ten bude hostit O2 arena. Český Terminátor v Bratislavě sobotní galavečer viděl, od klece byl pár metrů. „MMA je bojový sport, tak co lidi čekají? Kontakt? Rozhodně ne úmyslný. Attila se k tomu vyjádřil jako správný šampion. Ten večer prostě vyhrál lepší a lidi tu spekulují o hlavičkách," řekl si své Vémola.

Attila Végh (čelem) v sobotním duelu s Američanem Virgilem Zwickerem.

Asi nejdůležitější je pohled rozhodčího, který byl přímo v kleci. Tím byl Pavel Touš, jeden z nejuznávanějších českých rozhodčích, který má zkušenosti i ze zahraničních turnajů. „Kontakt hlavou jsem ze své pozice v kleci neviděl. Kontakt byl v pohybu obou bojovníků směrem k sobě. Pohyb a kontakt hlavou byl vedený současně s úderem a rozhodně nebyl úmyslný. Jako rozhodčí musím reagovat ve zlomku vteřiny a jen ze své pozice v kleci. Nemám možnost projíždět kamerové záznamy a už vůbec ne si průběh zápasu zpomalit. Upřímně, když jsem se na záznam koukal několikrát v normální rychlosti z ideálního pohledu kamery, tak jsem kontakt hlavami nerozeznal. Vážím si postoje Attily, že se k situaci postavil jako profesionál. Ukázal jen to, co o něm vím, že je skvělý bojovník, a ještě lepší člověk. Attilovi přeji hodně štěstí a Virgilovi gratuluji k výhře," popsal Touš.

Jan Voborník, trenér, kouč Good Luck Gymu a předseda komise rozhodčích Českého svazu MMA „Nebyl v tom žádný úmysl, šlo o součást boje. Vždycky klukům (rozhodčím) vysvětluju, že jde o strašně důležitý aspekt při potencionálních protestech. Je obrovský rozdíl mezi nehodou a faulem. Faul je akt, který má vědomě a nečistým způsobem pomoct na úkor soupeře. Tohle nebyl úmysl, šlo o škrtnutí hlavy o čelist soupeře, to se může stát. Lidi nemají co dělat, tak řeší tohle, ale i toto je součástí zvyšující se pozornosti o MMA. Víte, co mají společného rozhodčí a počasí? To jsou témata, na které můžete beztrestně 24 hodin nadávat. Vždycky se něco najde a lidi mají potřebu nadávat. Attila se vyjádřil k zápasu a řekl, že nezaregistroval žádný faul soupeře, což navyšuje jeho kredit.“

Ano, MMA je kontaktní sport, zápasníci mohou boxovat, kopat, bojovat na kleci, strhnout soupeře na zem, zde mohou bouchat, škrtit, páčit, používat kolena. Samozřejmě jsou tu pravidla, která se musí dodržovat, ale v tomto případě se vše začalo řešit až druhý den, v neděli dopoledne. V kleci je vše rychlé, na 100 % nikdy nic fungovat nebude. Snad někoho nenapadne řešit možné nesrovnalosti videem, fotbal toto zavedl a hádají se v něm stále. Jisté je, že Végh byl otřesen, což bylo znát na jeho následujícím pohybu a reakcích. Přišel tlak, který Američan využil a v prvním kole slavil vítězství.

Přivítání v kleci slovenské hvězdy. Attila Végh se dočkal velkého potlesku před zápasem.

„Když budeme chtít, tak téměř v každém zápase "něco" najdeme zpětně po prohlednutí videa. MMA je kontaktní sport, nikdo to ani v samotném zápase nepostřehl, že se něco stalo. Moc mě mrzí, že Attila prohrál, ale v tomhle bych důvod konečného výsledku nehledal. Pro mě je Attila pořád bojovník z československé scény, tím, který dosáhl ziskem titulu organizace Bellator největšího úspěchu," myslí si předseda Českého svazu MMA Michal Hamršmíd.

V kleci je řada zákazů, nejde jen o údery hlavou. Možná se to někomu nezdá, ale je ho tak. Žádné píchání do očí, tahání za vlasy už dnes není povoleno, údery na genitálie jsou už roky zakázané, stejně jako kousání, plivání, štípání, škrábání. Mimo mantinely je dupání na soupeře, nesmí se ani nadávat. A to není zdaleka vše. MMA je kontaktní sport, ale má svá pravidla.

Konec, Attila Végh končí v tomto zápase.

„Díval jsem se na tu situaci asi desetkrát. Normálně okem absolutně nepostřehnutelná situace. Ze zpomaleného záběru jde sice vidět, že střet hlavou tam nějaký byl (neúmyslný), ale hned vzápětí přišel pravý hák, takže to splynulo v jednu akci a vypadalo to, že Atillu zasáhl právě tenhle úder. Samozřejmě se můžu mýlit, ale podle mého názoru tento úder nebyl tím rozhodujícím, který by Atillovi prohrál zápas, ale to je pouze spekulace. Po zápase je každý generál, jenže rozhodčí má na posouzení dané situace sekundu, maximálně dvě a jelikož jsem si toho nevšiml ani z deseti opakovaných záběru, jsem si 100% jistý, že bych si toho nevšiml ani v zápase," komentuje situaci Václav Přibyl, rozhodčí a bývalý zápasník.

Ondřej Novotný, promotér OKTAGON MMA „Attila je bojovník a bere to sportovně. Na uskutečnění zápasu století se pro nás nic nemění, protože chceme vidět, kdo je největší hvězdou domácí scény. Na tomto se výhra či porážka se zahraničním bojovníkem nějak nepromítne. Samozřejmě je jasný, že tohle (hlavička) je věc, která zápas rozhodla. Jak by se vše vyvíjelo dál, se už nedozvíme. Je taky jasný, že lidi strašně podceňovali Virgila, ale my jsme upozorňovali, že to je řízek a žádný špatný frajery nevozíme. Uvidíme, jak teď bude vypadat zápas Vémola vs. Frankenstein.“

V čase 3:20 prvního kola fanoušci ztichli, bylo jich v hale Ondreje Nepely na jedenáct tisíc, domácí zápasník dostal pravačkou a poroučel se k zemi. Bylo dobojováno. V Bratislavě byl i šampion OKTAGONu MMA David Kozma. On má jasno o "Véghově hlavičce."

„Zakázaný úder to určitě byl, ale rozhodčí to bohužel neviděl, patrně byl zrovna ve špatném úhlu, tak to prostě stihnout nemohl. Škoda. Attilu tento moment určitě ovlivnil, protože to byla bomba jako prase. Američana patrně rána nemohla ovlivnit, trefil to čelem přímo na bradu."

Hotovo, Attila Végh prohrál.

Svůj pohled mají i trenéři. Daniel Barták z Penta Gymu, André Reinders z Reinders MMA a Martin Karaivanov z Jetssam Gymu Brno. Shodují se v jednom, nešlo o úmysl a také vysvětlují, jak k hlavičce došlo.

„Rozhodně bych v tom nehledal úmysl. Attila propadl do úderu, Zwicker se uhnul a když se vracel, Végh tam pořád byl. Mohlo to stejně dobře otřást i Zwickerem, netušil, že do něčeho narazí. Možná ten úder ovlivnil vývoj zápasu, ale určitě nešlo o faul," je přesvědčený Barták.

„Z videa je vidět, že Zwicker se narovnával po úhybu a Attilu neviděl, takže v tom jistě nebyl úmysl. Takový neúmyslný úder bohužel občas v zápase padne a je pak na rozhodčím, aby případně zápas přerušil, pokud na druhém vidí nějaké známky poškození. Ale takový úder je téměř nemožné vidět, a i většina fanoušků si ho všimla až v opakovaném záběru. Zápas to asi ovlivnilo, protože ukončení přišlo necelou půl minutu poté, ale zpětně taková situace už nelze řešit," přidává svůj pohled Reinders.

"Za mě to úmyslný faul nebyl. Jestli to ovlivnilo další průběh zápasu se taky nedá jednoznačně určit. Attila stál na nohách a snažil se klást odpor. Jestli jel na autopilota nebo byl při vědomí, ví asi jen on," hodnotí podobně okamžik Karaivanov.

Zápas století pro organizaci OKTAGON MMA.

Mžik, kdy se musí rozhodčí rozhodnout, moment, kdy oko a mozek musí situaci vyhodnotit a musí přijít verdikt. Zasáhnout do zápasu, nechat ho plynout. Pokud rozhodčímu nepřijde nic nepatřičného, ani se nerozmýšlí, fight pokračuje a časomíra ukrajuje sekundu po sekundě.

Porážka s diskutovanou hlavičkou je pro Végha minulostí, za pár dnů bude jen zaprášenou vzpomínkou. Šampion Bellatoru z roku 2013 už kouká na další duel, ten má mít s Vémolou. "Zápas století se blíží. Karlosovi držím v červenci palce, já cítím, že mám teď větší motivaci, abych ho porazil. Po porážce jsem hladovější, jdu do toho. Uvidíme se 9. listopadu v O2 areně," dodal a uzavřel sobotní kapitolu Végh. Dnes je pondělí, začíná nový týden, nová příprava na nový zápas.