Snil o tom, že v ringu všechno kosí. Teď se těžká váha porve v Las Vegas

Pár minut mu může změnit sportovní život. A to i na několik let. Michal Martínek dostal laso od UFC, nejprestižnější MMA organizace na světě. Přišla mu pozvánka na draft do Los Angeles. Pokud v kleci zaujme, získá kontrakt. Česká těžká váha bude součástí pořadu Dana White´s Tuesday Night Contender Series, kde bojovníci zápasí přímo před prezidentem této organizace. Poté Dana White rozhodne a ukáže prstem - toho chci.

„Ha, ha, ha, vtipný," taková byla Martínkova reakce, když mu zavolal novinku trenér André Reinders. Jenže nešlo o vtip a od dubna bývalý hokejista a příležitostný vyhazovač se připravuje na krok, který ho může vystřelit do první ligy. Z českých zápasníků se předvedli v UFC Karlos Vémola, poté Viktor Pešta, následovala Lucie Pudilová, která je jediným současným českým zástupcem v této organizaci.

„Vždycky jsem se chtěl podívat do Las Vegas, teď se tam budu moct porvat, nádhera. Mám šanci si sáhnout na výběr kluků z celého světa, to je úžasný. Šanci mám, udělám vše, abych ji využil," říká Martínek v rozhovoru pro Sport.cz.

Takto se bije Michal Martínek s Danielem Dittrichem.

O2 TV Sport

Každá show bude mít pět dvojic zápasníků, porota v čele s Whitem poté vybere ty, kteří je zaujmou. Šanci má každý, i ten, který prohraje. Podstatou je předvést atraktivní zápas, styl, který může bavit fanoušky UFC. Ani výhra ale nezaručí smlouvu. „Taky mi můžou říct, sbal se a jdi, odkud jsi přišel. Bude to čistě o porotě, zalíbit se," uvědomuje si Martínek. Hrát o čas, vyčkávat, nechat dělat zápas soupeře, tohle nebude cesta za dolary, které přijdou se smlouvou.

Přesto už teď jde o slušně placenou show, na kterou si Martínek za velkou louži vezme trenéra Andrého Reinderse a parťáka a zápasníka Miloše Petráška. „Milošek bude dohlížet na jídlo, hodně si mě vykrmuje, budou s Andrém pro mě oporou. Miloš teď přibral, takže budu mít s sebou dobrýho modela," je rád za podporu více než stokilový zápasník.

Být v pohodě, to je základ, hlava rozhoduje. S Petráškem se znají, trénují, rozumí si. Odreagování a psychická pomoct, to bude úkolem doprovodu. Petrášek navíc nabral, jeho váha se nyní točí okolo 105 kilo. „Není to moc příjemný, ale co pro svého bráchu neudělám," směje se zápasník Reinders MMA.

Kdo je Miloš Petrášek, jak se pere Martínkův parťák? Tohle je jeho zápas s Brazilcem Alvesem.

O2 TV Sport

Martínek se v kleci potká na konci července s Brazilcem, v USA se proti němu postaví šestadvacetiletý neporažený Rodrigo Ferreira. Šest zápasů v kleci vyhrál, nikdy neprohrál. Všechny duely ukončil před limitem, pět dokonce v prvním kole. „Je to sympaťák, bude vysokej, bude těžkej, o trochu vyšší a bude mít asi 115 kilo. Tvrdý postojář s dobrou zemí. Nic, na co bych nebyl připravený," věří si český zápasník, který má v kleci za sebou sedm fightů, všechny vyhrál.

Zatím jde vše podle plánu. Jen slova chvály má na parťáka Petrášek. „Pokud bychom neuspěli, tak tam uděláme takovou válku, že Michala stejně vezmou," nepomýšlí kamarád na neúspěch.

„Když se to nepovede, nesednu si z toho na zadek. Pro mě už je úspěch, že se tam můžu podívat. Šance si vážím, co předvedu navíc, je bonus. Jsem v životní přípravě, v životní formě. Když mi bylo sedmnáct let, představoval jsem si, jak v ringu všechno kosím, titulové pásy. Tohle je pro mě motivace. Důležitý je vědět, že tam člověk nechal 100 procent, pak nemůže být vnitřně nasranej, když se to nepovede, ale já si věřím, jak nikdy v životě," dodává Martínek.