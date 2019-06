Přijde opět šok v ringu? Po pěti sekundách budu přesně vědět, co s ním provedu, je v klidu Fury

Fury má za sebou 27 výher a jednu remízu, tu si připsal v prosinci minulého roku, když proti němu nastoupil Deontay Wilder.

Schwarz má za sebou 24 vítězství, ani jednou od roku 2013 neprohrál. Naposled boxoval v březnu v Magdeburgu a připsal si K.O., když na něj nestačil osmatřicetiletý Kristijan Krstačič z Chorvatska. „Tohle je něco, na čem pracuji od doby, kdy jsem byl dítě. Jedu do Las Vegas šokovat svět. Tysona beru jako velkého bojovníka a sportovce, já jsem ale mladý a ambiciózní. Nemám co ztratit, moje pětadvacátá výhra přijde proti Furymu," citoval worldboxingnews.net Němce.

https://www.facebook.com/TysonFuryGypsyKing/videos/374083223236508/

Tohle je box v těžké váze, Schwarz to ví, jedna přesná rána může změnit vše. Jestli Němec porazí Furyho, pak bude připravený na život mezi elitou, stane se multimilionářem, dostane se do velkých show a všechny jeho sny se naplní. „Když dostanete zaplaceno tolik, motivace je snadná. Jenže mluvíte s králem. Po pěti sekundách zápasu budu přesně vědět, co s ním provedu. Pokud bych ho neporazil, můžu jít do důchodu," citoval theguardian.com Furyho.

Angličan v roce 2015 porazil Vladimira Klička a stal se mistrem světa organizací WBA, IBF, WBO a IBO. Poté byl ale o pásy připraven, protože řešil osobní problémy a byla mu také odebrána boxerská licence.

Angličan jen pět dnů po zápase v USA zamíří do Česka. V Praze vystoupí na show, kde by měl představit svůj životní příběh. Boxovat ale nebude.

„Jeho příběh je úžasný, to chceme předat fanouškům. Zavolal jsem svým kontaktům a domluvili jsme se. On si prošel velkou životní proměnou a takové akce ho lákají, chce pomáhat ostatním," řekl k návštěvě 20. června za organizátory Radim Tauchen.