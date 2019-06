Miliony a drobné. Kolik si vydělají zápasníci MMA v Česku?

Za práci výplatu. Kuchař, právník, zedník, každý dostává odměnu. Tedy měl by. Stejné to je i u zápasníků MMA. Ve všech případech platí, říct výši odměny je v Česku tabu, tohle je téma, kde se většina kroutí přijít s cifrou na svět. Ani někteří tvrďáci z klece nejsou výjimkou. Sport.cz oslovil promotéry, trenéry a zápasníky, aby odtajnili mantinely, ve kterých se výplaty na české scéně pohybují. A kdo je nejlépe placeným fighterem? Karlos Vémola? "Myslím si, že tohle souhlasí," řekl Terminátor k tomuto tématu.

„Odměny se pohybují od pár tisíc po statisíce. Vyšší jsou jak kde, ale pro 98 % domácích bojovníků jsou odměny lepší tady než v zahraničí," říká Ondřej Novotný, který stojí za organizací OKTAGON MMA. Ta je nyní na vrcholu domácí scény. Na poslední akci v Bratislavě přišlo jedenáct tisíc fanoušků. Pro listopadovou O2 arenu se hovoří o dvaceti tisících lidí v hale, což by byla ještě vyšší návštěva, než v únoru na UFC.

OKTAGON MMA má za sebou třináct turnajů. Tato organizace byla v největší české hale už v listopadu minulého roku. Celkové náklady na realizaci se pohybovaly okolo 15 milionů korun. "Jde o částku mezi deseti až dvaceti miliony korun," řekl Novotný ještě před akcí. Svoji porci si samozřejmě ukrojili zápasníci.

Jiří Mamut Paluska, trenér, bývalý zápasník V jakém rozmezí se pohybují v Česku výplaty zápasníků MMA? Potom, co skončilo XFN, které otevřelo Pandořinu skříňku, co se týče platů a všeho okolo, tak se stav začíná vracet do normálu. Plat zápasníka by se měl skládat z platu za zápas plus další finance jsou od sponzorů. Ti, kteří začínají, dostávají 5000 korun a ti nejlepší dostávají okolo 8000 až 10 000 eur (200 - 250 tisíc korun). Odpovídají odměny ekonomické realitě v Česku? Začínají se přibližovat realitě, ale stále tu je závan smradu po XFN, jenž si hrálo na velkou ruskou organizaci, která bude rozhazovat miliony. Minimálně pár velkohubých zápasníků házelo cifry od půl do jeden a půl milionu korun za zápas, což neodpovídá možnostem českého trhu. České MMA má takový nešvar, že o penězích nikdo nechce mluvit. Podle mě by se mělo, když se kouknete na UFC, tak po každém galavečeru částky zveřejňují. Kdo dostává na českém trhu nejvíce? Pokud zůstanu u zápasů v Česku, tak momentálně nejvíce dostávají Végh, Vémola a Pešta. Jde o částky 10-15 tisíc eur za zápas (250 - 375 tisíc korun). Toto je částka od promotéra, každý má ještě sponzory, případně bonusy ve smlouvách, což jsou další možné příjmy.

Organizace GCF je na hranici deseti sezon a osmapadesáti turnajích. „V GCF byla nejvyšší vyplacená částka 100 tisíc za zápas. Jinak profesionální bojovníci zápasí na GCF v průměru od 10 do 30 tisíc. Držíme se toho, že jsme lokální organizace, jejímž cílem je vychovávat sportovní cestou bojovníky pro zahraniční soutěže," je přesvědčený o směru promotér této stáje a předseda Českého svazu MMA Michal Hamršmíd. GCF prošel například Jiří Procházka, šampion Rizinu, Viktor Pešta a Lucie Pudilová, oba poznali také UFC.

Yangames Fight Night a Night of Warriors, další značky na českém trhu bojových umění. Jak tady odhalili výplaty zápasníků?

„Je nutné se na zápasníky podívat z pohledu zařazení – amatéři zápasí na ligách a mistrovstvích bez nároku na finanční kompenzaci, s přechodem do profíků přichází i finance od pořadatelů. Tady můžeme říct, že odměny nebo kompenzace za přípravu začínají od 5 tisíc, u top zápasníků se můžeme pohybovat v řádech stovek tisíc, leckdy částky dosáhnou hranice milionu korun, ne-li více, a to včetně proplacení přípravy. Rozdíly můžeme určitě najít i mezi postojáři (kickbox, box) a zemaři (MMA)," přidává další puzzle dílek do skládačky Monika Soukalová.

André Reinders, bývalý zápasník, nyní trenér V Jakém rozmezí se pohybují v Česku výplaty zápasníků MMA? Platy za zápasy v posledních dvou letech poměrně dost vzrostly. Bylo to hodně zapříčiněno konkurenčním bojem mezi organizacemi, které si navzájem přetahovaly bojovníky. Odměny se řádově pohybují mezi desítkami až menšími statisíci u těch největších hvězd. Paradoxně si někteří bojovníci doma vydělají/vydělali více, než ve velkých zahraničních organizacích a možná tak ani nemají velkou potřebu jít někam ven. Záleží samozřejmě na tom, v jaké fázi kariéry se nacházejí. Odpovídají odměny ekonomické realitě v Česku? Byť to těm klukům hrozně přeju a sám mám zájem na tom, aby byli placeni co nejlépe, tak to úplně realitě neodpovídá. Sám jsem několik galavečerů pořádal a vím, kolik co stojí a jak promotérská matematika vypadá. O tom, že jsou/byly některé odměny bojovníků hodně nadsazené, svědčí i konec XFN. Bohužel ten nárůst odměn zaplatila spousta bojovníků nedobrovolně ze svého tím, že nedostali zaplaceno vůbec. Kdo dostává na českém trhu nejvíce? Tuto otázku nechám bez odpovědi. Byť některé částky vím, tak mi nepřísluší, abych je veřejně říkal.

Kolik bereš? Otázka, na kterou obvykle nenajdete kladnou odpověď. V tomto směru se spíše dočkáte vyhýbavých odpovědí. Sport.cz se několik lidí z MMA prostředí přiznalo, že některé věci by měly zůstat pod zámkem. Tak nějak pro klid všech. S vysvětlením přichází Daniel Barták, trenér Penta Gymu.

„Finance jsou citlivé téma. Byly, jsou a budou. Řekne vám soused, kolega v práci, kolik bere? Drtivá většina ne, zápasníci nejsou jiní. Lidé u nás nedokážou rozlišovat, nevidí za velké číslo, které se vymyká pravidelné a menší měsíční mzdě. Pokud někdo řekne, že dostal sto tisíc, tak si fanoušci řeknou, to je super, ten se má. Jenže je nutné také říct B. Kolikrát do roka zápasí, kolik tedy těch výplat dostane, kde je příprava, kempy, doplňky stravy, regenerace, procenta trenérovi, manažerovi atd. Tohle vše je z výplaty hrazeno. Jsou tu sponzoři, ale u nás ještě nenastal čas, kde by hráli větší roli. MMA u nás uživí pár lidí, tipnul bych do deseti, aniž by nemuseli dále nic dělat a jen trénovat a zápasit. Zájem se zvedá, ale vše má svůj čas, vývoj, buďme rádi za současný stav, který je oproti pěti rokům dozadu daleko lepší."

Karlos Vémola pro Sport.cz Jaký finanční rekord si připsal v Česku? Jakou finanční hranici chce pokořit? Jak by mělo být o zápasníky postaráno? Rozhovor vyjde v sobotu dopoledne



Předchozí částky potvrzuje Leo Brichta, zápasník MMA, který má šanci, aby se časem tímto sportem živil na plný úvazek. „Výplata se odvíjí od jména zápasníka, kolik zápasů v organizaci má a jak vysoko je na kartě. Někdo může dostat za zápas 1000 eur (25 tisíc korun) a někdo i 10 000 eur (250 tisíc korun)."

Zápasníci by chtěli více, kdo ne, organizátoři se snaží držet finanční opratě na uzdě, aby jim po akci nezbyly oči pro pláč. Tady bude vždy rozkol mezi těmito stranami. Pronájem haly, platy zápasníků, organizace, klec, rozhodčí, ring girls, lékař, sanitka, catering, marketing, daně, zajištění bezpečnosti, ozvučení, světla, reklama, desítky lidí kolem. To vše se musí z akce zaplatit. Část jde z kapes fanoušků, část od sponzorů, svůj díl mohou hrát i televizní práva za přenos. Fanoušci chtějí vidět zápasníky, na ty se chodí. Odpovídají jejich výplaty české ekonomické síle?

„Mnohdy ne a je to kvůli nesmyslné politice, kterou tady rozpoutali nezodpovědní rádoby odborníci. Za pár let mohou být reálné ty, co jsou dnes. Prostor pro velký růst není, protože není prostor pro nějak velký růst trhu," je přesvědčený Novotný. S ním souhlasí i Hamršmíd.

„V mnoha případech neodpovídají. Jestliže v Rusku začínáte na 2 tisících dolarů (45 tisíc korun), v Bellatoru na 1500 dolarech (34 tisíc korun), Cage Warriors vám dá tisíc liber (28 tisíc korun) a v UFC začnete na 10 tisících dolarů (225 tisíc korun), měli bychom se držet v nějaké pyramidě. Zůstat tam, kam patříme. Pro kvalitního českého bojovníka by neměl být strop zápasit na českých akcích, ale naopak se snažit prosadit do zahraničí a tam dělat dobré jméno jak sobě, tak českému MMA."

Vasil Ducár, zápasník MMA a boxer, který minulý víkend boxoval o světový titul IBO V jakém rozmezí se pohybují v Česku výplaty zápasníků MMA? Je to osoba od osoby. Co jsem se bavil, tak vím, že je zde rozmezí od nesmyslu k nesmyslu. Buď je částka směšně malá, nebo nesmyslně obrovská. Dnes to závisí na počtu sledujících na instagramu, což je smutný. Pravidlo, že v zahraničí je větší výplata, už neplatí pro každého. Odpovídají odměny ekonomické realitě v Česku? Jak jsem už v při první odpovědi zmiňoval, někdy nejde o přímou úměru sportovní kvality a odměny, ale spíš o „fame.“ S tendencí, jak se MMA rozvíjí, si myslím, že odměny budou mít stoupající tendenci. Kdo dostává na českém trhu nejvíce? Konkrétně nevím, ale tipuju, že to budou nyní hlavní hvězdy organizace OKTAGON MMA. Takže Vémola, Kozma, Végh a Boraros.

Čím kvalitnější zápasník, tím musí být lepší i jeho příprava. Tady už je důležitá kvalita daleko více. Pokud jste stále na domácím rybníčku, jednou narazíte na zeď, limit, nebude kam se posunout. Proto tu jsou výjezdy do zahraničí na přípravné kempy, sparingy, kde může zápasník potkávat nové lidi, lepší a tímto se posouvat, zlepšovat. Cesta do Polska, Anglie, Asie, USA za několikatýdenními tréninky, ta ukrojí podstatnou část z výplaty za zápas. Manažeři, učitelé mají školení, lékaři jezdí na sympozia, sportovci se jezdí také učit lepším dovednostem.

„Za poslední měsíce bylo zvykem, že se zápasníci přepláceli, a to doslova, jen, aby nestartovali nikde jinde. Z pohledu návštěvnosti turnajů a nákladů s pořádáním galavečerů to ne vždy jde ruku v ruce. Každý zápasník prochází jinou přípravou – někdo musí přestat kvůli přípravě chodit do práce, někdo musí odjet na přípravu na kemp do Thajska. V dnešní době postavení bojovníků určitě závisí i na tom, jak se sám dokáže prodat – kolik fanoušků na něj přijde, jak se prezentuje na sociálních sítích, a kdo a kde se turnaj pořádá. Od toho všeho se částky odvíjí. Budoucnost v bojových sportech ukazuje na jasný vzestup zájmu fanoušků, můžeme tedy předpokládat, že i např. díky PPV (placené přenosy) budou mít pořadatelé vyšší zisky, a tím i lepší možnosti pro zápasníky. Za současného stavu bez navýšení cen vstupného je zvýšení odměn spíše nereálné," nabízí další rozšířený pohled Soukalová.

Fanoušek chce vidět atraktivní zápasy, jména, proto se musí podílet také na financování formou zakoupení lístků na akci, koupí reklamních předmětů, oblečení. Každý sportovní fanoušek je malým sponzorem. „Jak stoupá MMA na popularitě, zvyšuje se samozřejmě taky finanční ohodnocení zápasníků. I v dnešní době s najde pár šťastlivců, kteří mohou říct, že je MMA dokáže uživit, ale je to opravdu malé množství," zná prostředí Brichta.

Kdo je na české scéně nejlépe placeným zápasníkem? „Podle mě to je Vémola, ale částku nevím, nějak se mi nesvěřuje," usměje se Barták. „Soudím, že to bude Karlos Vémola, ale jeho plat si netroufnu odhadovat, přece jenom je to jeho věc a myslím, že on sám nikde neřekne, kolik vydělává," přidává se Brichta.

„Největší sumy nejspíše, dle veřejně dostupných informací, padly na duel Rytmus vs. Marpo. Ale jak všichni víme, minimálně jeden z této dvojice je stále ještě nevyplacený. Za nimi pak určitě hvězdy jako Karlos Vémola, pokud se budeme držet galavečerů v Česku," říká Soukalová. "Ceny kompenzací na přípravu nebo finanční odměny jsou většinou chráněny smluvními vztahy a mlčenlivostí, takže o konkrétních částkách můžeme pouze spekulovat." dodává.

Jak si stojí v zahraničí?

Pokud se lehce dotkneme zahraničí, zde si zvučnější jména přijdou na obsáhlejší obnos. Rusko, tady je porcován naditější měšec. Viktor Pešta zápasil před rokem v Jekatěrinburgu s Alexandrem Jemeljaněnkem. „Nevím, kolik dostávají ostatní bojovníci, ale můžu říct, že tento zápas je ohodnocen dobře. Počet nul? To si nechám pro sebe," neřekl více v rozhovoru pro Sport.cz, v pořadu MMA letem světem s Ondřejem Novotným částka ale padla. Ta zněla na 35 tisíc dolarů, v případě výhry bonus dalších 25 tisíc, což bylo celkově 1 320 000 korun. Z vítězství se radoval soupeř, takže bonus byl odeslán na jiný účet.

Nejprestižnější MMA organizací je americká UFC, co se týče finančního kohoutku, ne každému se otočí až do posledního závitu. Kdo začíná, musí si je zasloužit. Stačí se podívat na odměny z posledního galavečeru UFC 238. Henry Cejudo vydělal 440 tisíc dolarů (téměř 10 milionů korun), na druhém konci výplatnice byl Grigory Popov a 13 500 dolarů (300 tisíc korun).

Průměrná mzda v UFC za celý rok 2018 činila 138 250 dolarů (3 100 000 korun), rok předtím byla o více než 6000 dolarů nižší. Pudilová měla dva zápasy, jeden vyhrála, jeden prohrála. Za jeden vyinkasovala bonus 50 tisíc dolarů, celkem si přišla v minulém roce v UFC na 95 500 dolarů (2 150 000 korun), samozřejmě před zdaněním.