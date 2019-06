Milion je minulostí, teď si Vémola brousí zuby na větší peníze

Jste nejlépe placeným bojovníkem MMA, který zápasí v Česku?

Myslím si, že tohle souhlasí.

Kolik inkasujete za fight?

Když jsem začínal v Čechách před pěti lety, byly běžné částky v řádech tisíců, kdo byl lepší, měl desetitisíce. Hodně jsme bojovali, aby se výplaty zvedly na statisíce, což se mi podařilo na MMAA Areně, tam šlo asi o 250 tisíc za zápas, to byla tenkrát u nás rekordní částka.

A nyní?

Hranice přes milion už je dávno pryč. Teď tu máme další laťku, ta je 100 tisíc euro (2 500 000 korun), tohle v Čechách za zápas ještě nepadlo.

A kdy vám přistane na účet?

Doufám, že ještě letos (smích).

Myslíte na O2 arenu v listopadu s Attilou Véghem?

Tady ne, tenhle zápas byl upečený hodně dlouho dopředu, tady 100 tisíc euro nebude, ale jak říkám - Sky´s the limit.

Jak se díváte na příjmy MMA zápasníků v Česku, jsou reálné, malé, velké?

Jdou nahoru a v Čechách jsme na tom líp, což si Ondra Novotný (promotér organizace OKTAGON MMA) myslí, že je nereálný, že je trh zkažen kvůli XFN. V Čechách jsme na tom líp než jinde v Evropě, to je pravda, ale jsme třeba ještě daleko za Polskem. Dejme tomu, že já jsem byl hlavní hvězda XFN, teď budu hlavní hvězdou organizace OKTAGON MMA. A třeba Mariusz Pudzianowski z KSW, který ani není jeden nejlepších fighterů na světě, zdaleka není v první padesátce těžké váhy a bere čtvrt milionu euro (6 400 000 korun).

Máte po přechodu od XFN do OKTAGONu větší, menší peníze?

Já si vždycky jen polepšuji, žádné zhoršení. Částka se skládá z více položek.

Takže pevná část, bonus za výhru, procenta z lístků, sponzoři?

Přesně tak, je tam více věcí.

Nejlépe placení sportovci světa podle časopisu Forbes (v miliónech dolarů/koruny) Rok 2017 1. Floyd Mayweather (box) 285/6 423 2. Lionel Messi (fotbal) 111/2 500 3. Cristiano Ronaldo (fotbal) 108/2 430 4. Conor McGregor (MMA) 99/2 228 5. Neymar (fotbal) 90/2 025 Rok 2018 1. Lionel Messi (fotbal) 127/2 860 2. Cristiano Ronaldo (fotbal) 109/2 453 3. Neymar (fotbal) 105/2 363 4. Canelo Alvarez (box) 94/2 115 5. Roger Federer (tenis) 93,4/2012 13. Anthony Joshua (box) 55/1 238 21. Conor McGregor (MMA) 47/1058

Za který zápas jste dostal největší částku, šlo o 100 tisíc dolarů v UFC, kdy jste získal takovou cifru i s bonusem za K.O večera? (Vémola v roce 2010 porazil v prvním kole Setha Petruzelliho pozn. aut).

Za jednotlivý zápas, záleží, jak to vezmete. Jeden zápas a peníze se rychle rozkutálí. Třeba teď u OKTAGONu je o mě dobře postaráno. To nejsou jen částky za zápas, mám kolem sebe dobrý management, který se stará, takže se vše nasčítá. Tomuto bych se chtěl v budoucnu věnovat.

Na tuto otázku Vémola odpověděl prosinci 2017 pro web tyden.cz: „V Americe jsem jednou dostal sto tisíc dolarů (přes dva miliony korun). Udělal jsem tam totiž K.O. večera a jen to znamenalo pětašedesát tisíc dolarů. Zní to krásně, jenže z toho zaplatíte daně, trenéry, manažery, posilovnu.

Chcete se po kariéře starat o zápasníky?

K tomu bych chtěl směřovat. Nechci to rozebírat do detailu, ale rád bych, aby MMA nebylo nastavený jako vždycky, že dostanete za zápas a čau, organizátoři nesmí zapomínat. Teď jsem smluvně u OKTAGONu a nemůžu zápasit nikde jinde. To samé bylo u XFN. Fotbalisté to mají také tak, chápu, že sparťan nemůže hrát za Slavii, ale když se sparťan zraní, nemusí se bát, že přijde o barák, nezaplatí hypotéku. On dostává stejně zaplaceno, i když je zraněný. A k tomuto by mělo MMA také směřovat. Prostě, aby zápasník nenastupoval do zápasu se zlomenou nohou, aby se uživil. Jde o nastavení směru, nejde o to se soustředit jen na částku, kterou dostanu za zápas, ale jak je o mě celkově postaráno.

Souvisí s penězi i prezentace samotných bojovníků?

Podívejte se na Conora McGregora. Nemyslím si, že je nejlepší zápasník na světě, ale kde je. Zápasníci si musí uvědomit, že musí víc než jen trénovat. My se musíme prezentovat a přitáhnout lidi na sedačky, aby zaplatili promotérům akci. Jedna moje práce je trénink, druhá je prezentace. Malý příklad: 19. června mě čeká tiskovka, další den je v Praze Tyson Fury, kde budu hostem, následuje charitativní akce. Mám toho strašně moc, zápasníci pak říkají, že dostávám víc peněz, ale oni si neuvědomují, kolik práce je dělám mimo klec.

Vaše další zápasová výplata přijde za Štvanici, kde máte duel 27. července. Už máte potvrzeného soupeře, bude jim Frankenstein?

Nakonec tomu tak je, promotér to už potvrdil. Byly tu tři výzvy - Henrique Frankenstein Silva, Jeremy Kimball a Američan Virgil Zwicker. Čtu komentáře od lidí, že se vyhýbám tomu a tomu, jenže oni si musí uvědomit jednu věc. Oni mi výplatu neplatí, tu mi dává OKTAGON. Nastoupím proti komukoliv, teď to bude Frankenstein. Stanu se šampionem, a je mi úplně jedno, koho na cestě potkám. Nebudu se za nikoho schovávat, o soupeři rozhodl promotér organizace Ondra Novotný.

