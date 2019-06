Jaký je v soukromí český šampion a pán bomb? V civilu student i švihák v saku

Jde si svou cestou. Zápasník MMA Jiří Denisa Procházka je šampionem japonské organizace Rizin. Podle uznávaného serveru fightmatrix.com mu nyní patří 14. místo v polotěžké váze. A to ze všech bojovníků na světě. Přesto člen Jetssam Gymu Brno nežije jen sportem. Jak relaxuje mezi tréninky, proč studuje vysokou školu, co jiné sporty? Nejen MMA je člověk živ.

Studujete Fakultu sportovních studií Masarykovy Univerzity v Brně, jaký obor jste si vybral?

Speciální edukace bezpečnostních složek, dodělávám 2. semestr.

Přemlouval vás někdo, aby jste se vrátil do studentských let?

Hodně na mě apeloval můj trenér Jaroslav Hovězák, ať mimo tréninky nezahálím a stále se rozvíjím, tak jsem později, ale přece jen začal.

Týdně máte okolo deseti tréninků, jak se zvládáte připravovat na zkoušky?

Naštěstí jsem doteď měl zkouškové období mimo zápasy, naštěstí je s profesory dobrá domluva, takže se mi dokážou přizpůsobit.

Jiří Procházka se vrátil domů s mistrovským pásem a dal první rozhovor na českém území.

Sport.cz

Co máte letos hotovo, co vás ještě čeká?

Nyní mám ve zkouškovém období za sebou zkoušky z dějin úpolových sportů, anatomie, plavání, boxu, zápasu, horolezectví a ještě musím splnit soukromé právo, angličtinu a dopsat test z atletiky.

Které směry vám víc sedí?

Tak samozřejmě mi nejvíc vyhovuje praktická část, kde základy z bojových sportů a umění ovládám, a potom je druhá část, která je méně příjemná, kde je třeba usednout a učit se teorii, která je někdy nudná, ale proto jsem tam šel, abych se dozvěděl maximum o fungování lidského těla a vše kolem.

Vaše sportovní kariéra roste. Studujete, abyste měl základ pro dobu, kdy skončíte jako zápasník MMA?

Studuji hlavně proto, abych načerpal co nejvíce informací a taky mě baví kolektiv, který mě vytrhává z tréninků a zápasových módů a můžu si to vše víc užít.

Jiří Procházka nemyslí jen na sebe, předává zkušenosti i dětem.

Archiv: Jíří Procházka

Přemýšlíte už o budoucnosti? Co bude, až se nebudete chodit bít do klece či ringu?

Přemýšlel jsem, ale jen zlehka. Určitě bych rád dovednosti a vědomosti předával dál, ale to je ještě daleko a já nerad plánuji na dlouho dopředu.

Tuší spolužáci, že mají vedle sebe šampiona Rizinu?

Vědí to o mně a u většiny z nich, co vím, mám oporu. Máme ve třídě velmi dobrý kolektiv, a to stejné se dá říct i o profesorech.

Trénink, to je rushguard, kraťasy. Co vy a oblek na zkouškách?

Poslední dobou, když jsem byl na nějaké akci nebo schůzce, tak jsem si bral sako a přicházím tomu na chuť.

Regenarace? Procházka volí léčbu mrazem Dávám mráz a také saunování. Je to vlastně podobné jako saunování, jenom se jedná o komoru, kde místo extrémního tepla na vás působí extrémní mráz. Dostanete rukavice, roušku, čelenku a obuv. Nejprve jdete do tzv. předkomory, kde je teplota -60°C až - 80°C. Zhruba třicet sekund si vaše tělo zvyká na sucho a chlad. Můžete si udělat pár dřepů, počkáte na zelené světlo a přejdete do hlavní komory, kde je teplota až -160°C. Opravdu všem doporučuji vyzkoušet, budete koukat! Je to můj pravidelný předzápasový i pozápasový rituál. Mizí i bolest kloubů a svalů.

Kolik procent vám v životě zabírá MMA?

Ani bych to za MMA nepovažoval, to je moc obecné. Pro mě je to už součást života, která se mi prolíná se vším, co dělám. Je to přístup k životu, tréninku, studiu, ke všemu. Takže bych to spíš to řekl tak, že MMA a bojové sporty a umění obecně mi pomohly k tomu, abych se mohl správně stavět k životním situacím, k ovládání se a poznání sebe sama a následně i začal poznávat, kudy a kam má cesta vede.

Součástí vašeho života je i značku BJP. Jak výrazně se podílíte na designu oblečení?

O značku se především stará kamarád Michal Šauer, se kterým na tom děláme od začátku. Každý jeho návrh se snažím maximálně ovlivnit a dát do něj nádech přesně těch BOMB, které se pak ukazují v akci.

Jíří Procházka jako elegán v saku.

Facebook: Jiří "Denisa" Procházka

MMA, s tímto si fanoušci spojují Jiřího Procházku, co když máte volno, co o vás asi neví?

Rád vyjedu na kole, relaxuji u filmu nebo vyrazím za přáteli. Občas, když je třeba, tak medituji nebo čtu knihy. Občas, když je potřeba, tak se rozhodnu někam vyrazit a pobýt tam. Člověk může být víc sám se sebou, ujasnit si vše a najít, co potřebuje.

Dokážete bez problémů vypnout od MMA?

Stala se mi na jedné z mých cest taková věc, že mi po ní začalo všechno to, co dělám i nedělám, splývat v jedno a už to není o tom, jestli jde o MMA trénink nebo rozhovor s někým, jak se chovám před zápasem a mimo zápas. Vše si zaslouží stejný přístup a tím přístupem se snažím být.

V kleci člověk musí ukočírovat adrenalin, agresivitu, emoce. Jaký jste vlastně mimo oktagon?

Pohodovej člověk, který má vize a je ve všech situacích sám sebou.

Jiři DENISA Procházka vs Jake Heun - MMA Rizin 13

Svůj jste, to se ví, jaký sport byste zvolil, pokud byste nevkročil do Jetssam Gymu v Brně a nezačal s MMA?

Nemám plán B, mám oblíbené i jiné sporty, ale asi bych k nim neměl tu plnou vášeň jako pro BOJ. Na jiné sporty se nechodím dívat. Dokážu zafandit, když mě někdo někam pozve, ale jinak ne.

Vyznáváte samurajský kodex, meditujete. Co jste ochoten udělat pro úspěch? Jde definovat úspěch, o který usilujete..

Ano jde, nazývá se to mistrovství.

Když mluvíte, hodně používáte ruce, gestikulujete, zatíná je v pěst. Uvědomujete si to?

Ano, uvědomuji a snažím se to tak dělat úmyslně. Rád slovům dodám patřičný náboj.

Kdy jste nejšťastnější?

Tady a teď, jen je potřeba si to uvědomovat. Nic mi nechybí, vše mám, jen je třeba poznat a naplňovat svou cestu.